Arban Abrashi: Pas vendimit të qeverisë, zhbllokohet Unaza e Prishtinës

Abrashi ka njoftuar se me këtë vendim zhbllokohet Unaza e Prishtinës që lidh Dragodanin me rrethrrotullimin në Lakrishte.

“Zhbllokohet Unaza e Prishtinës. Pas disa muajsh punë e angazhim, dje Qeveria e Kosovës mori vendim dhe i dha në shfrytëzim Komunës së Prishtinës, parcelën përbri hekurudhës (pronë e Infrakosit). Ky vendim hapë rrugë që të ndërtohet unaza qëndrore, që lidh Dragodanin me rrethrrotullimin në Lakrishte, projekt ky i lënë anash tash e shumë vite. Ndërtimi i kësaj unaze do të lehtësojë dukshëm trafikun në Prishtinë e gjithashtu do të zhvillojë edhe disa pjesë të Dragodanit. Faleminderit Infrakosit e Komunës për bashkëpunimin e shkëlqyer. Urime të gjithëve”, ka shkruar Abrashi.