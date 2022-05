Aplikimi i Kosovës në Këshillin e Evropës mund të zgjasë deri në 4 vjet

Lidhur më këtë kryetari i Lëvizjes për Bashkim, Valon Murati në një intervistë për Ekonomia Online, ka thënë se pret nga ministrja Gërvalla dhe Qeveria Kurti që ta analizojnë këtë çështje me aleatët ndërkombëtar.

Sipas tij, aplikimi në Këshill të Evropës mund të marrë kohë deri në 4 vjet.

Se a do të ketë destabilizim të situatës në veri të vendit, Murati tha se presidenti serb, Aleksandër Vuçiq në stilin e vet do ta dramatizojë këtë çështje, e që sipas tij, është pjesë e lojës politike që e bënë Serbia.

“Në këto rrethana të krijuara i vetmi institucion ku ne mund të aplikojmë dhe pas respektimit të të gjitha procedurave dhe të pranohemi është Këshilli i Evropës. Kosova nëse veç e ka trajtuar këtë çështje me aleatët tanë besoj që është një hap i duhur aplikimi në këshillin e Evropës sepse mos anëtarësimi në Këshillin e Evropës ka qenë një padrejtësi jo vetëm për Kosovën por edhe për qytetarët e Kosovës sepse ka qenë e pamundshme të shfrytëzohet mekanizmi i gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut”, tha Murati.

Tutje ai ka shtuar se në këtë proces është i rëndësishëm koordinimi me Francën, por edhe më shtete e tjera që kanë ndikim.

“Unë po shpresoj që kësaj radhe ministria e punëve të jashtme – qeveria e ka analizuar këtë çështje dhe e ka bërë me aleatët tanë. Në këtë drejtim është e rëndësishme edhe Franca, që të koordinoheshin me Francën, Gjermanin me shtetet që janë edhe me peshë. Në rrethana normale varianti më optimist do të ishte dy deri në tre vjet por mund të zgjasë deri në katër vjet. Është një procedurë që nuk është e thjeshtë dhe e shpejtë”.

Ai tha se nuk pret që të këtë destabilizim në pjesën veriore sa i përket kësaj çështje. “Nuk pres për këtë çështje destabilizim. Sigurisht Vuçiqi në stilin e vet do ta dramatizojë këtë çështje por ajo është pjesë e lojës politike që e bënë Serbia. Ne duhet ta shohim interesin tonë dhe ti kryejmë punët tona dhe në rast se anëtarësohemi në Këshillin e Evropës sigurisht se është një moment i mirë për ta forcuar pozitën ndërkombëtare të Kosovës”, tha Murati.