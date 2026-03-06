Apeli anulon vendimin e Themelores që kishte liruar të dyshuarit e kapur me rreth 1 milion euro në kufi

Gjykata e Apelit e Kosovës ka anuluar aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti Special, i cili kishte refuzuar kërkesën e Prokurorisë Speciale për caktimin e masës së paraburgimit ndaj tre të pandehurve për veprën penale të shpëlarjes së parave. Në njoftimin e bërë publik të premten, Apeli bëri të ditur se e ka…

Lajme

06/03/2026 15:27

Gjykata e Apelit e Kosovës ka anuluar aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti Special, i cili kishte refuzuar kërkesën e Prokurorisë Speciale për caktimin e masës së paraburgimit ndaj tre të pandehurve për veprën penale të shpëlarjes së parave.

Në njoftimin e bërë publik të premten, Apeli bëri të ditur se e ka aprovuar si të bazuar ankesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës dhe, sipas detyrës zyrtare, ka anuluar aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti Special, duke e kthyer çështjen në rivendosje.

Gjykata Themelore në Prishtinë kishte vendosur më 27 shkurt 2026 që të refuzojë kërkesën e Prokurorisë Speciale për paraburgim ndaj të pandehurve me inicialet E.A., A.K. dhe A.L., të dyshuar për veprën penale “Shpëlarja e parave” sipas nenit 302 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, në lidhje me dispozitat përkatëse të ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit.

Me atë vendim, gjykata e shkallës së parë kishte urdhëruar që të pandehurit të lirohen menjëherë për t’u mbrojtur në liri nga data 27 shkurt 2026.

Megjithatë, Kolegji i Gjykatës së Apelit ka konstatuar se aktvendimi i ankimuar përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, të lidhura me zbatimin e gabuar të dispozitave materiale.

Sipas Apelit, gjykata e shkallës së parë nuk ka dhënë arsye të mjaftueshme se si ka arritur në përfundimin se nuk ekziston dyshim i bazuar për kryerjen e veprës penale nga të pandehurit.

Artikuj të ngjashëm

March 6, 2026

Avokati kosovar: Dekreti i Osmanit për shpërndarjen e Kuvendit është në...

March 6, 2026

“Si ministre nuk e kam penguar kurrë hetimin”, Balluku reagon për...

March 6, 2026

Trump përjashton mundësinë për marrëveshje me Iranin: Asgjë përveç dorëzimit pa...

March 5, 2026

Zhvillime interesante në ShBA: Trump shkarkon sekretaren e Sigurisë Kombëtare, emërohet...

March 5, 2026

Rusia u bën thirrje qytetarëve të vet të mos udhëtojnë në Kosovë

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Avokati kosovar: Dekreti i Osmanit për shpërndarjen e...

“Si ministre nuk e kam penguar kurrë hetimin”,...

“Ndoshta i shihni bashkë”, Dini bën paralajmërimin për...

Klopp drejt rikthimit në pankinë? Trajneri gjerman në...