Antony lidhet me një transferim befasues në Premier League Anësori brazilian është lidhur me një rikthim në Premier League, por jo te Manchester United.Dështimi i madh i Manchester United, Antony, është lidhur me një rikthim të befasishëm në Premier League pas paraqitjeve mbresëlënëse në huazimin te skuadra spanjolle Real Betis. Transferimi i tij prej 82 milionë funtesh në gusht të vitit 2022 te United…