Ankohet Duda Balje: Po e kam të vështirë të komunikoj me Kurtin

Deputetja e komunitetit boshnjak, Duda Balje thotë se problemi kryesor me Lëvizjen Vetëvendosje është mungesa e komunikimit me kryeministrin, Albin Kurti.

Në emisionin “Ditari” në Tëvë1, ajo deklaroi se ka tentuar disa herë të takohet me Kurtin, por që kjo ka qenë e pamundur.

“Unë vazhdimisht duke përsërit një problem që kam kryesor me Vetëvendosjen është se kemi komunikim të dobët është vështirë për mua me komuniku me Kurtin. Disa persona të cilët kanë pozita udhëheqëse ku mundesh me marr ndonjë vendim konkret shumë pak jemi duke komuniku kam provu disa herë në mënyrë zyrtare edhe shoqërore është duke munguar komunikimi”, tha ajo.

Sipas saj, ky problem është shfaqur që nga fillimi i punës së ekzekutivit në krye me Kurtin, teksa numëron të gjithatakimet që ka pasur me kryeministrin.

“Kur nuk ke komunikim është normal s’mundesh me bisedu për problemet prioritare të komunitetit boshnjak nuk mundesh me gjetë zgjidhje është vështirë për mu me bë komunikim me Kurtin këtu është problemi kryesor nga momenti i parë kur kam përkrahë këtë Qeveri. Krejt takime kanë qenë 2 apo 3 edhe krejt takimet në fakt unë kam provu me ndodhë kam shku kam lutë kemi shkru nonstop të ZKM, asistentja emaila zyrtare unë tash numri i takimeve nuk është me rëndësi por nuk është në disponim me bisedu për ne”, shtoi ajo.

Balje thotë se arsye për këtë mund të jetë edhe votimi i saj kundër disa propozimeve të LVV-së, për çka shton se është cilësuar si “deputete e padisiplinuar”.

“Po ka mundësi unë jam e sigurt se kanë definu me thënë deputetja Balje si e pa disiplinuar që nuk respekton vendimet e Qeverisë… Dikush brenda LVV-së mendoj se e ka bërë këtë, kush është duke vendosur unë prapë mendoj se fillimi është kryeministër më pas njerëzit që janë duke përcjellë punën e deputetëve por jam shumë e sigurt se votimi kundër ka prekë ata sepse gjithmonë kur je një deputet i komuniteteve gjithqysh duhet me votu dmth ne deri tash kemi qenë si mekanizëm për të votuar kusht për kusht kundër ne jemi kundër, unë nuk votoj ashtu unë votoj duke menduar pak më ndryshe besoj se këto janë arsyet”, tha ajo.

Tutje, ajo u shpreh se me të gjithë kryeministrat paraprak kishte pasur bashkëpunime më tumira.

“Zakonisht deri tash me secilin kryeministër kur kemi pasur diçka të rëndëishme nuk kemi pritur për takim tash është diçka më ndryshe, për mua është pengesë shumë e madhe. Unë e di që ka shumë obligim por prapë mos me gjet kohën për takim me mu ska arsyetim, këto nuk i toleroj”, tha ajo.