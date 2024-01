Ankandi i parë i letrave me vlerë për këtë vit mbahet më 2 shkurt Ministria e Financave ka bërë të ditur se ankandi i parë i letrave me vlerë për këtë vit do të mbahet më 2 shkurt. Nga ministria kanë bërë të ditur se në këtë ankand do të emetohen Obligacione me maturitet 3-vjeçar në shumën prej 20 milionë euro. “Investimi në Obligacione është investim i sigurt, i…