Anëtari i bordit të Real Madridit: Mbappe do të na bashkohet verën e ardhshme

Anëtari i bordit të Real Madridit, Jose Manuel Otero, mbetet i bindur se Kylian Mbappe do t’i bashkohet gjigantëve spanjollë verën e ardhshme.

Kylian Mbappe ishte i lidhur fort me një kalim te Real Madrid gjatë afatit kalimtar të verës pasi ai refuzoi të nënshkruante një zgjatje të kontratës me Paris Saint-Germain.

Derisa lëvizja në verë përfundimisht nuk u realizua, anëtari i bordit të Los Blancos, Jose Manuel Otero, mbetet i bindur se ylli francez do t’i bashkohet klubit spanjoll sezonin e ardhshëm falas.

“Mbappe ka pasur mundësinë të nënshkruajë për Real Madrid këtë verë. Për të ardhur ai do të duhej të hiqte dorë nga disa shpërblime shumë të larta që kishte. Tashmë ka rënë dakord me Paris Saint-Germain. Për më tepër, ai do të ishte transferuar. Shuma që do të paguhej për të pasur Mbappe një vit më parë ishte e çmendur. Nuk kishte kuptim të nënshkruanim me Mbappe një vit më parë” – tha ai për Remontada Blanca, përcjell lajmi.net.

“Shpresojmë që Mbappe të ketë menduar njësoj si Bellingham. Mbappe do të vijë verën tjetër. Mbappe do të arrijë lavdinë kur të vijë në Real Madrid. Ndërkohë, ai do të endet përreth. Ai do të fitojë një Champions League një ditë. Tani duket se PSG është më pak i fuqishëm se më parë sepse nuk ka më lojtarë kaq të mirë. Madridi garanton siguri, një seriozitet që jep rezultate. Besoj se do të thotë po kur të jetë lojtar i lirë. Mbappé ka lindur për të luajtur për Real Madridin, sigurisht”, deklaroi ai./Lajmi.net/