Andin Hoti reagon pas raportimeve për largimin e tij nga PDK

Hoti edhe pse nuk e ka përmendur specifikisht, ka lënë të nënkuptohet se ai nuk është larguar nga Partia Demokratike e Kosovës.

Ai i ka quajtur luftë ndaj tij zërat për largim nga PDK, teksa thotë se askush dhe me asgjë nuk do të mund të më ndalë në angazhimin e tij për t’i gjetur më të dashurit tanë.

Shkrimi i plotë i tij:

E PAPRANUESHME!Që nga marrja e detyrës e kam bërë të qartë dhe po e përsëris prapë sot:

Askush dhe me Asgjë nuk do të mund të më ndalë në angazhimin tim për t’i gjetur më të dashurit tanë; babin dhe 1631 të zhdukurit e tjerë me forcë gjatë luftës. Nuk do të heq dorë për asnjë çmim dhe nuk brengosem për qëndrimet apo opinionet politike të askujt.Konfuzioni i shkaktuar ditëve të fundit nga tendencat dhe sulmet e orkestruara që kulmuan mbrëmë me lajmin e “bujshëm” për gjoja largimin tim nga Partia Demokratike e Kosovës, është jo vetëm trazues dhe i papranueshëm, por edhe i dëmshëm për misionin tim human në krye të Komisionit për zbardhjen e fatit të familjarëve tanë që ende na mungojnë.

Reagimet politike dhe fushatat e nxitura inatçore duke shtrembëruar të vërtetën, kanë pasoja më serioze se sa dëmtimin tim personal apo kalkulimin e interesave elektorale në prag të fushatës.Mirëpo, sulmet e tilla politike dhe qasja joetike e disa medieve me fotografi montazh, nuk i bëjnë nder askujt dhe përtej dëmit personal në këtë rast, po vazhdojnë ta helmojnë në përmasa shqetësuese opinionin publik.Duke marrë shkas nga sulmet e ulëta dhe fushata e nxitur denigruese e linçuese, e vlerësova të nevojshme që t’iu drejtohem edhe një herë:

E para, për t’i falënderuar të gjithë ata që përmes reagimeve publike i kanë dhënë përgjigjen më të mirë këtyre tendencave, dhe;E dyta, 𝐩𝐞̈𝐫 𝐭𝐞̈ 𝐬𝐡𝐩𝐫𝐞𝐡𝐮𝐫 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐧𝐣𝐚𝐭𝐞̈𝐧 𝐞 𝐭𝐡𝐞𝐥𝐥𝐞̈ 𝐧𝐝𝐚𝐣 𝐡𝐨𝐧𝐱𝐡𝐨𝐛𝐨𝐧𝐱𝐡𝐞̈𝐯𝐞 𝐞 𝐬𝐡𝐩𝐢𝐫𝐭𝐩𝐫𝐢𝐬𝐡𝐮𝐫𝐯𝐞 𝐪𝐞̈ 𝐮 𝐦𝐮𝐧𝐝𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐞̈ 𝐡𝐞𝐝𝐡𝐢𝐧 𝐛𝐚𝐥𝐭𝐞̈ 𝐦𝐛𝐢 𝐀𝐃𝐍-𝐧𝐞̈ 𝐭𝐢𝐦𝐞, 𝐥𝐮𝐟𝐭𝐞̈𝐧 𝐞 𝐝𝐫𝐞𝐣𝐭𝐞̈ 𝐭𝐞̈ 𝐔𝐬𝐡𝐭𝐫𝐢𝐬𝐞̈ 𝐂̧𝐥𝐢𝐫𝐢𝐦𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯𝐞̈𝐬.Duke i mirëkuptuar të gjithë ata që në mënyrë të pavetëdijshme më kanë atakuar, fushatat e tilla propagandistike, në vend të bashkëpunimit për të cilin jam angazhuar dhe insistoj me këmbëngulje, vetëm sa do ta vazhdojnë agoninë e familjeve që prej më shumë se dy dekadash presin në ankth të vërtetën për fatin e më të dashurve të tyre.