Andi Zeqiri debuton në Belgjikë, e nis me “këmbë të hajrit”

Zeqiri ka shënuar golin e parë për Genkun, në fitoren 2-0 ndaj Royale Union.

24-vjeçari pati performancë shumë të mirë sezonin e kaluar te skuadra e Baselit, ai shënoi 18 gola në ndeshjet zyrtare.

Pas kthimit nga huazimi, skuadra angleze Brighton e shiti Zeqirin te Genk për 6 milionë euro.

17’ | 𝗚𝗢𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟! Andi with his first one, and certainly not his last one! 🤩#krcgenk #mijnploeg #usggnk pic.twitter.com/KHo4KGBeUf

— KRC Genk (@KRCGenkofficial) September 16, 2023