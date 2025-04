Ancelotti para ndeshjes: Do të provojmë gjithçka, do të luajmë me zemër Carlo Ancelotti ka premtuar se skuadra e tij do japë gjithçka nga vetja në ndeshjen e sotme ndaj Arsenalit. Real Madrid dhe Arsenal ballafaqohen me fillim nga ora 21:00, në kuadër të çerekfinales së dytë të Champions League. Ndeshja e parë i takoi Arsenalit që fitoi 3-0. Ancelotti thotë se sonte do japin maksimumin për…