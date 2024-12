Ancelotti optimist: Synojmë finalen e Ligës së Kampionëve Carlo Ancelotti e ka dhënë një intervistë të gjatë për Radio Anch’io Sport në Rai Radio 1 pas suksesit të radhës, me ç’rast e fitoi Kupën Interkontinentale me Real Madridin. Trajneri italian shprehet i lumtur dhe krenar që i është dhënë mundësia t’i drejtojë “Los Blancos”, ndërsa i ka zbuluar objektivat me “Mbretërit” në këtë…