Ancelotti ‘i befasuar’ nga Bellingham: Nuk mund ta besoj që është 20-vjeçar Pas ndeshjes dramatike ndërmjet Napolit dhe Real Madrid, Carlo Ancelotti ka shpjeguar se çfarë e ‘befason’ atë në lidhje me Jude Bellingham dhe dy vendimet që i janë dukur ‘absurde’. Real me vështirësi arriti ta mposht Napolin me rezultat 3:2, transmeton Lajmi.net. Pati polemika kur u akordua një penallti për Partenopei për lojën me dorë…