Ancelotti e pranon se Reali ka probleme të mëdha

Real Madrid po lufton për majën e kampionatit spanjoll me sensacionin e La Ligas, Girona dhe klubi mbretëror me performancën maksimale fitoi një vend në 1/16 e Ligës së Kampionëve, në një garë ku goditja standarde dhe tradicionale është vetëm për vendin e parë.

Por Carlo Ancelotti është në telashe të mëdha me lëndime të shumta të disa prej lojtarëve të rëndësishëm.

Kjo është arsyeja pse italiani ka pranuar, shkruan Athletic anglez, se Reali do të duhet të sjellë disa lojtarë në afatin kalimtar të janarit për të zëvendësuar ata që nuk do të jenë në dispozicion të tij.

Në fakt, lista e të lënduarve në “Bernabeu” po rritet. David Alaba u operua pak ditë më parë dhe nuk do të jetë pranë deri në fund të sezonit.

Është e njëjta gjë me Eder Militao dhe portierin Thibaut Courtois.

Po ashtu, Eduardo Camavinga dhe i riu turk Arda Guler prej kohësh janë jashtë fushës dhe për shkak të lëndimeve Ancelotti nuk mund të llogarisë për momentin te Vinicius dhe Dani Carvajal. Është shumë problem edhe për Realin dhe italiani e pranoi këtë.

“Stafi im dhe unë folëm me drejtuesit e klubit. Ne do të vlerësojmë gjendjen e vërtetë të punëve brenda disa ditësh. Periudha e tranzicionit përfundon më 31 janar të vitit të ardhshëm dhe ne do të kërkojmë zgjidhjet më të mira të mundshme. Tani për tani nuk jemi me nxitim. Kemi kohë të mjaftueshme për të vendosur, se cila është zgjidhja më e mirë për Realin”, tha Ancelotti.