Ancelotti beson se Mbappe mund të bëhet si Ronaldo te Reali

Trajneri i Real Madridit, Carlo Ancelotti ka thënë se ylli francez, Kylian Mbappe mund të arrijë nivelin e Cristiano Ronaldos te Real Madridi.

Trajneri italian u paraqit gjatë ditës së djeshme në një konferencë për media, para ndeshjes ndaj Real Sociedadit, që luhet sonte në kuadër të ndeshjeve gjysmëfinale të Kupës së Mbretit. Real Madridi i bën konak Sociedadit, për ndeshjen e kthimit në “Santiago Bernabeu”, pasi e kishte fituar të parën 1-0.

Në këtë konferencë, Ancelotti dha një deklaratë të fuqishme, duke thënë se ai beson se Mbappe mund të arrijë nivelin e Ronaldos te Real Madridi, me këtë të fundit që kishte kaluar tetë sezone në kryeqytetin spanjoll, duke shënuar 450 gola e duke fituar pesë herë Ligën e Kampionëve, mes shumë trofeve të tjerë.

“Unë pres që Mbappe do të arrijë atë që e ka arritur Ronaldo me Real Madridin. Unë mendoj se mund ta bëj këtë dhe ai do të jetë një legjendë e Real Madridit, ashtu sikurse Cristiano Ronaldo”, ka thënë Ancelotti.

Real Madridi do të luajë sontë nga ora 21:30 në “Santiago Bernabeu” ndaj Real Sociedadit.

Ndeshjen e kaluar, madrilenët e fituan 3-2 ndaj Leganesit, po në këtë stadium.