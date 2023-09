Amir Rrahmani pas barazimit me Zvicrën: Nuk është keq, kemi frymë të re Kosova ka barazuar ndaj Zvicrës, në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Evropian “Euro 2024” me rezultat 2:2. Kapiteni i Kosovës, Amir Rrahmani, është shprehur i kënaqur me barazimin e Kosovës ndaj Zvicrës. “Është rezultat i rëndësishëm. Normalisht jemi të kënaqur për atë që ka dhënë skuadra. Nuk është keq. Kemi frymë të re. Po mundohemi…