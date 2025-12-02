Amir Rrahmani në Formacionin e Vitit në Itali shfaqet përkrah partneres Drita Stublla

02/12/2025 11:26

Kapiteni i Kosovës, Amir Rrahmani, ishte i pranishëm mbrëmë në Gala-n e futbollit italian, pasi u përfshi në Formacionin e Vitit, një vlerësim që vjen si rrjedhojë e paraqitjeve të tij fantastike sezonin e kaluar, ku u shpall kampion i Italisë si një nga protagonistët kryesorë të Napolit.

Rrahmani ka vazhduar formën e mirë edhe këtë sezon: në tetë ndeshjet ku është aktivizuar si titullar nën drejtimin e trajnerit Antonio Conte, Napoli ka pësuar vetëm tre gola me të në fushë.

Formacioni i Vitit përfshiu disa prej emrave më të rëndësishëm të Serie A, ndër ta Scott McTominay, Lautaro Martinez dhe Tijjani Reijnders.

Nga skuadrat e Interit dhe Napolit u zgjodhën: Denzel Dumfries, Amir Rrahmani, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Scott McTominay, Nicolo Barella dhe Lautaro Martinez.

Rrahmani mori pjesë në këtë mbrëmje speciale i shoqëruar nga partnerja e tij, Drita Stublla.

Çifti u shfaq elegant, duke zgjedhur veshje në ngjyrë të zezë, duke tërhequr vëmendjen e mediave të pranishme.

Ky vlerësim shënon edhe një tjetër moment krenarie për futbollistin kosovar, i cili vazhdon të jetë një nga mbrojtësit më të vlerësuar në kampionatin italian. 

