Amir Rrahmani dhe Lumbardh Dellova mungojnë sonte ndaj Lituanisë Përfaqësuesja e Kosovës sot do të zhvillojë ndeshjen e fundit ndaj Lituanisë në stadiumin “Fadil Vokrri’. Megjithatë, Dardanët do të përballen me mungesa të rëndësishme. Kapiteni Amir Rrahmani dhe mbrojtësi Lumbardh Dellova nuk do të jenë të pranishëm në këtë përballje.