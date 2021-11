Ambasadorja e SHBA-ve: Mund të ketë edhe “non-grata” të tjerë në Shqipëri

Kimi ka folur edhe se a mund të ketë persona të tjerë “non-grata” që mund të shpallen nga SHBA-ja.

“A do të ketë shpallje të tjera?”, Të shohim, besoj se do të ketë dhe ne do të vazhdojmë të tregojmë me gisht ata që përfshihen në korrupsion, që minojnë demokracinë dhe këtë vend, të cilin e konsiderojmë mik të ngushtë. Nuk do t’ju braktisim. Kemi bërë rrugë tepër të gjatë. Shtetet e Bashkuara kanë investuar së tepërmi dhe Qeveria Amerikane kujdeset aq sa të mos ta lërë mënjanë këtë”, ka Kim në një intervistë për Top Channel.