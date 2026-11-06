Ambasadorja amerikane del nga Qeveria e Kosovës

E ngarkuara me Punë e Misionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës, Anu Prattipati, ka qëndruar sot në Qeveri të Kosovës. E njëjta është parë duke u larguar nga objekti i Qeverisë pak minuta më parë. Ndryshe nga Qeveria nuk është paralajmëruar për ndonjë takim me zyrtaren amerikane. Pavarësisht kësaj, kryeministri…

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06/11/2026 11:32

E ngarkuara me Punë e Misionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës, Anu Prattipati, ka qëndruar sot në Qeveri të Kosovës.

E njëjta është parë duke u larguar nga objekti i Qeverisë pak minuta më parë.

Ndryshe nga Qeveria nuk është paralajmëruar për ndonjë takim me zyrtaren amerikane.

Pavarësisht kësaj, kryeministri Albin Kurti dhe zyrtarët e tjerë kanë deklaruar se kanë takime të njëpasnjëshme edhe me ambasadoren amerikane dhe të tjerët./Lajmi.net/

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