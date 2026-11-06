Ambasadorja amerikane del nga Qeveria e Kosovës
E ngarkuara me Punë e Misionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës, Anu Prattipati, ka qëndruar sot në Qeveri të Kosovës. E njëjta është parë duke u larguar nga objekti i Qeverisë pak minuta më parë. Ndryshe nga Qeveria nuk është paralajmëruar për ndonjë takim me zyrtaren amerikane. Pavarësisht kësaj, kryeministri…
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E ngarkuara me Punë e Misionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës, Anu Prattipati, ka qëndruar sot në Qeveri të Kosovës.
E njëjta është parë duke u larguar nga objekti i Qeverisë pak minuta më parë.
Ndryshe nga Qeveria nuk është paralajmëruar për ndonjë takim me zyrtaren amerikane.
Pavarësisht kësaj, kryeministri Albin Kurti dhe zyrtarët e tjerë kanë deklaruar se kanë takime të njëpasnjëshme edhe me ambasadoren amerikane dhe të tjerët./Lajmi.net/