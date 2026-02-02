Ambasadori suedez: Arsimi dhe shëndetësia serbe do të integrohen në sistemin e Kosovës përmes dialogut të Brukselit
Ambasadori i Suedisë në Kosovë, Jonas Westerlund, ka kërkuar që integrimi i arsimit dhe shëndetësisë serbe në sistemin e Kosovës të bëhet në kuadër të dialogut Kosovë–Serbi.
Ai në diskutimin që u mbajt për këtë temë në Qendrën Mediale të hënën, tha se ligji i Kosovës duhet të jetë i zbatueshëm në 38 komunat në vend, mirëpo shtoi se integrimi në sistemin e Kosovës duhet të bëhet në kuadër të dialogut të Brukselit.
“Ne besojmë se ligji i Kosovës duhet të jetë i zbatueshëm në 38 komunat. Dua të them që integrimi duhet të ndodhë në fund në këto çështje. Unë kam dëgjuar kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, i cili thotë se mjekët serbë dhe profesorët kanë marrë licencat tona dhe kjo është një shenjë e mirë dhe shpresoj që qeveria në detyrë do të vazhdojë t’i shqyrtojë këto çështje. Të gjithë qytetarët duhet t’i marrin shërbimet e arsimit dhe shëndetësisë në përputhje me kërkesat e komuniteteve lokale. Mendoj se çështja me rëndësi është se nuk do të kemi pengesa kur kemi të bëjmë me shëndetin dhe arsimin… Kjo duhet të bëhet me dialog. Ne duhet të bisedojmë me komunitetet lokale dhe kjo duhet të bisedohet me përfaqësuesin special të BE-së. Ne konsiderojmë se kjo duhet të bëhet në kuadër të atij dialogu”, tha ai.
Integrimin e arsimit dhe shëndetësisë në sistemin e Kosovës e konsideroi të pashmangshme edhe nënkryetari i Kuvendit nga komuniteti serb, Nenad Rashiq.
Mirëpo ai shtoi se duhet të gjenden modalitetet për të ndodhur në praktikë një gjë e tillë dhe të jetë në përputhje me ligjet dhe Kushtetutën.
“Disa herë kam insistuar për fillimin e përgatitjes për këtë që e quajta më herët të pashmangshme nëse ndodh kjo. Kjo përmes gjetjes së modaliteteve të llojeve të ndryshme që do të ishin të përshtatshme për sistemin në këtë rast kosovar. Këtë fakt dua ta kujtoj se në secilën marrëveshje theksohej se marrëveshja do të jetë e harmonizuar me Kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Tash çfarëdo ngjarjeje që ndodh më vonë do të jetë në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet e Kosovës”, tha ai.
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ditë më parë ka mbajtur një takim me ambasadorë të akredituar në Kosovë, ku i ka paraqitur synimet për fillimin e integrimit gradual të sistemit shëndetësor dhe arsimor serb në Kosovë, duke kërkuar koordinim me Bashkimin Evropian./KP