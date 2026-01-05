Ambasadori rus në Serbi shpërndan dezinformata për “spastrimin etnik të serbëve” në Kosovë
Ambasadori rus në Serbi, Aleksandar Bocan-Harçenko, po përhap dezinformata duke pretenduar se në Kosovë po zhvillohet një “spastrimi etnik gradual i serbëve”, si dhe se autoritetet e Kosovës po krijojnë qëllimisht “kushte të padurueshme jetese” për komunitetin serb. Çfarë tha Bocan-Harçenko? “Bëhet fjalë, për këtë mund të flitet hapur, për një spastrimi etnik gradual të…
Çfarë tha Bocan-Harçenko?
“Bëhet fjalë, për këtë mund të flitet hapur, për një spastrimi etnik gradual të pa shpallur. Me fjalë të tjera — dëbimin e serbëve nga territori i Kosovës, krijimin e kushteve të padurueshme për jetesë për ta.
Dhe e gjithë kjo po bëhet, nuk do të rikujtojmë tani se për çfarë bëhet fjalë, por ky pushtim i veriut të Kosovës nga ana e Prishtinës ka ndodhur, po ndodh dhe, për fat të keq, duhet të nisemi nga fakti se do të vazhdojë”, tha shefi i përfaqësisë diplomatike ruse në Beograd, raporton RT Balkan.
Analizë:
Harçenko dhe mediat ruse si RT Balkan dhe Sputnik Serbia po përsërisin narrativën e Beogradit se Kosova “po i vret serbët sistematikisht”, gjë që është plotësisht e pabazuar dhe e paprovuar nga raportet ndërkombëtare.
Përkundrazi — serbët në Kosovë gëzojnë të drejta të konsiderueshme, janë të integruar në institucionet kosovare, dhe shumë nga problemet me të cilat përballen nuk burojnë nga politikat e autoriteteve të Kosovës, por nga politika afatgjata dhe kundërproduktive e Beogradit, e cila në vend të integrimit nxit ndarje dhe shpërngulje.
Në Kuvendin e Kosovës, nga 120 deputetë, 20 vende janë të rezervuara për komunitetet jo-shumicë, prej të cilave 10 i takojnë komunitetit serb.
Kjo do të thotë se përfaqësuesit serbë marrin pjesë drejtpërdrejt në pushtetin legjislativ.
Në nivel lokal, kryetarë komunash etnikisht serbë kanë marrë detyrën në vitin 2025 në 10 komuna të Kosovës.
Po ashtu, në kuadër të sistemit gjyqësor të Kosovës, ka dhjetëra gjyqtarë dhe prokurorë të nacionalitetit serb që punojnë në përputhje me ligjet e Kosovës, çka tregon se serbët janë pjesë e strukturave shtetërore.
Kosova ka një kornizë ligjore që mbron të drejtat e pakicave, ndërsa institucionet ndërkombëtare si OKB-ja, BE-ja dhe Këshilli i Evropës monitorojnë rregullisht gjendjen e të drejtave të njeriut dhe ndërhyjnë kur shfaqen sfida sistemike.
Ndërkohë që Kosova përpiqet të integrojë serbët në institucionet e saj, Beogradi në vazhdimësi refuzon ta njohë sistemin juridik të Kosovës dhe e përdor komunitetin serb si mjet politik, shpesh duke nxitur frikë, bojkot dhe mosbashkëpunim.
Kjo nuk është hera e parë që Bocan-Harçenko përhap pretendime të pavërteta.
Termi “spastrimi etnik” përsëritet disa herë për të krijuar një imazh të rremë se Prishtina po i rrezikon serbët, gjë që përputhet drejtpërdrejt me strategjinë propagandistike të Moskës./The Geopost.