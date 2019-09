Ambasadori Kosnett: Prioritete për Kosovën janë edukimi dhe rinia

Kosnett ka thënë kështu përmes një postimi në rrjetin social Twitter.

“I lumtur të shoh industrinë e filmit dhe studentët që bashkëpunojnë gjatë shfaqjes së filmave nga projekti i Qendrës Kinematografike Kosovare. Edukimi dhe rinia janë prioritete për Kosovën, kjo është një mënyrë për të inspiruar të rinjtë gjatë rritjes së industrisë së filmit”

Great to see #Kosovo film industry and students collaborate during @FilmShowcase and @QKK_Kosova project. Education and youth are priorities for #Kosovo – this is a way to inspire youth while growing Kosovo’s film industry. pic.twitter.com/nYqos3K86I

— Ambassador Philip S. Kosnett (@USAmbKosovo) September 25, 2019