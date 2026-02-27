Ambasadori i SHBA-ve në NATO pas takimit me Bajramin: Diskutuam për bashkëpunimin e fortë mes KFOR-it dhe Kosovës

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në NATO, Matthew Whitaker, e ka cilësuar si ‘’të shkëlqyer’’ takimin me ambasadorin e Kosovës Agron Bajrami. Whitaker, ka shkruar se me Bajramin, ata kanë diskutuar për bashkëpunimin e fortë ndërmjet KFOR’it dhe Kosovës. ‘’Takim i shkëlqyer me Ambasadorin e Kosovës Agron Bajrami dhe diskutuam bashkëpunimin e fortë ndërmjet #KFOR…

27/02/2026 21:21

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në NATO, Matthew Whitaker, e ka cilësuar si ‘’të shkëlqyer’’ takimin me ambasadorin e Kosovës Agron Bajrami.

Whitaker, ka shkruar se me Bajramin, ata kanë diskutuar për bashkëpunimin e fortë ndërmjet KFOR’it dhe Kosovës.

‘’Takim i shkëlqyer me Ambasadorin e Kosovës Agron Bajrami dhe diskutuam bashkëpunimin e fortë ndërmjet #KFOR dhe #Kosovës’’, ka shkruar ambasadori amerikan në ‘’X’’.

