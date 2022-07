Ambasadori i Kosovës në SHBA takon presidentin Biden në Shtëpinë e Bardhë

Ai një gjë të tillë e ka njoftuar përmes një postimi në ‘Twitter’, duke u shprehur krenar për marrëdhëniet Kosovë-SHBA, shkruan lajmi.net.

“Krenar për lidhjen unike mes dy vendeve tona.Mirënjohës që miqësia e qëndrueshme mes popujve tanë përcaktohet dhe ushqehet nga vlera të përbashkëta.Të përkushtuar për të thelluar më tej marrëdhëniet Kosovë -SHBA dhe avancimin e prioriteteve tona të përbashkëta”, ka shkruar ambasadori Dugolli. /Lajmi.net/

🇽🇰🤝🇺🇸

Proud of the unique bond between our two countries.

Grateful that the enduring friendship between our peoples is defined and nurtured by common values.

Committed to further deepen 🇽🇰 – 🇺🇸 relationship and advance our shared priorities. pic.twitter.com/jkSTZUXP9k

— Ilir Dugolli (@IlirDugolli) July 1, 2022