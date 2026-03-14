Ambasadori i Irlandës viziton Federatën e Futbollit të Kosovës dhe diskuton ndeshjet historike të Nations League

Në kuadër të vizitës së tij për Ditën e Shën Patrikut në Prishtinë, Ambasadori Jo-Rezident i Irlandës në Kosovë, Ragnar Almqvist, u takua me kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi. Gjatë takimit u diskutuan ndeshjet e para historike mes Kosovës dhe Irlandës në Nations League, të planifikuara për këtë vjeshtë.

14/03/2026 11:56

Në kuadër të vizitës së tij për Ditën e Shën Patrikut në Prishtinë, Ambasadori Jo-Rezident i Irlandës në Kosovë, Ragnar Almqvist, u takua me kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi.

Gjatë takimit u diskutuan ndeshjet e para historike mes Kosovës dhe Irlandës në Nations League, të planifikuara për këtë vjeshtë, transmeton lajmi.net.

Ambasadori Almqvist i uroi Presidentit Ademi sukses në përballjen e Kosovës me Sllovakinë në playoff-in e Kupës së Botës, ndërkohë që Irlanda do të ndeshet me Çekinë.

Si një moment simbolik, Presidenti Ademi i dhuroi ambasadorit – ish-portier i njohur – një fanellë për të shënuar këtë rast dhe për të festuar lidhjet sportive mes dy vendeve.

Postimi i plotë:

Gjatë vizitës së tij për Ditën e Shën Patrikut në Prishtinë, Ambasadori Almqvist vizitoi Federatën e Futbollit të Kosovës, duke u takuar me kryetarin Agim Ademi, për të diskutuar ndeshjet e Kosovës dhe Irlandës në Nations League këtë vjeshtë – hera e parë që këto dy kombëtare përballen në histori.

