Ambasadori gjerman: Ka vende skeptike për heqjen e masave ndaj Kosovës

Dialogu për normalizim të marrëdhënieve “nuk duhet të mbingarkohet me kushtëzime tjera” sepse ashtu në gjendjen siç është ka vështirësi të mëdha.

Kështu na tha ambasadori gjerman, Jorn Rohde, në një intervistë me Nacionale referuar kushtëzimeve të reja të bëra dje nga Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në Bruksel, për çka edhe u pamundësua një takim trepalësh.

Optimist megjithatë mbetet Rohde, kur thotë se “palët e dinë që qasja konstruktive sepse është parakusht për të marrë pjesë në Planin e Rritjes” të BE-së, përkatësisht Fondin gjashtë miliardë eurosh për rajonin; disbursimi i parë i mjeteve i të cilit supozohet të kryhet në fillim të muajit korrik.

Kurti dhe Vuçiq dje nuk u takuan dhe për Rohden kjo “është fatkeqe” teksa thotë se gjendja është e atillë që “Serbia po vazhdon të shkel Nenin 4” të Marrëveshjes Bazike për moskundërshtim të Kosovës në orgnizata ndërkombëtare ndërsa, kjo e fundit “nuk po lëviz para me Asociacionin”.

“Është e dukshme që Neni 4 nuk po respektohet…nga Kosova pritet që të lëviz te ky Asociacioni i famshëm ose famëkeq”, tha Rohde.

Diplomati gjerman, referuar kushtëzimeve të reja të Kurtit i thotë këtij të fundit se “duhet vullnet minimal për kompromis” dhe se kjo “në veçanti, kur ju doni të bëheni anëtarë të një maçinerie kompromisi që është Bashkimi Evropian”.

Rreth planit të fundit të BE-së se “Kosova duhet të nis procedurat për Asociacionin, dhe Serbia të njohë dokumentet, institucionet dhe simbolet shtetërore të Kosovës”, Rohde na thotë se Gjermania qëndron “në mbështetje të plotë” të përpjekjeve të Josep Borrellit dhe Miroslav Lajçakut.

Nacionale: Pra, Gjermania nuk mbështet këmbënguljen e Kurtit që draft-Statuti të mos mund të jetë jashtë “Pakos”, siç thoti ai, “por, vetëm brenda paketës – dhe, paketa, duhet të nënshkruhet”.

Rohde: “Pozicioni i Gjermanisë, dhe mund t’jua citoj, e mbani mend, pak para mbledhjes së Komitetit të Ministrave të KiE-së: pati një letër të përbashkët nga Presidenti Macron, Kryeministrja Meloni, Kancelari Scholz saktësisht në këtë çështje. Letra thotë: ka rrezik të madh që nuk do t’i ketë Kosova 2/3 të votave të shumicës nëse Kosova nuk lëviz para me Asociacionin; dhe kjo lëvizje para do të thotë të dërgohet draft-Statuti (i BE-së) në Gjykatë Kushtetuese. Ka pasur shumë komente tash që nuk mundemi ta bëjmë, le të dërgohet në Komision të Venecias. Po, Kosova është anëtare e Komisionit të Venecias, mund ta dërgojnë vetë në Komision të Venecias, por mund ta dërgojnë edhe në Gjykatën Kushtetuese të tyre. Dhe, kjo është pritja jonë”.

Ndërprerë nga Naconiale duke ia rifrazuar Kurtin për draft-Statutin si “non-paper”, “jo-dokument” apo “si letër pa autor”, Rohde na thotë “më lejoni pra tash edhe unë t’ia rifrazojë letrën e Scholz, Meloni, Macron”.

“As s’kam çka i shtoj kësaj”, na thotë Rohde teksa lexon letrën e tre liderëve të shteteve më të fuqishme të BE-së se draft-Statuti i BE-së për Asociacionin ka mbështetjen e madhe të tyre dhe se, në fakt, është kusht i paevitueshëm për anëtarësim të Kosovës në Këshill të Evropës.

Mirëdita zoti ambasador. Është kënaqësi t’ju kemi këtu për të dytën herë tash. Falemnderit që gjetët kohën.

Ju falemnderit që më ftuat sërish.

Nacionale: Po dua t’ia nis me zhvillimet më të fundit. Dje patëm një takim trilateral që dështoi, që dukej si kënga dhe vallja e vjetër. Kryeministri (i Kosovës) nxori edhe tri kushte tjera në dialog dhe propozimi i fundit i BE-së, neva na duket, ra në lloç: që Kosova të nis procedurat për Asociacionin derisa Serbia të nis njohjen e simboleve shtetërore, institucionet e të tjera. Në këndvështrimin gjerman, si e patë ju? Si e sheh Gjermania këtë zhvillim të fundit.

Rohde: Nuk nëse kualifikime i juaj se “ra në lloç” është i saktë. Në këtë moment unë me ju do të pajtohesha që takimi i djeshëm nuk përfundoi shumë mirë. Do të thoja që tash, për momentin, përparimi është bllokuar. Por, gjithashtu, siç e shoh, nëse do të kishte “rënë në lloç” atëherë kryenegociatorët nuk do të takoheshin javën e ardhshme. Dhe, prandaj, ka potencial për të gjetur terren të mesit të përbashkët. Sepse të dyja palët e dinë, që qasja konstruktive në dialog është po ashtu parakusht për të marrë pjesë në Planin e Rritjes.

Nacionale: Po, ama vetë Kryeministri (Kurti) e bëri këtë koment: tha se kryenegociatorët do të takohen herët në korrik; dhe se do të flasin për plan sekuencimi, por jo në fakt, praktikisht, për zbatim; për shkak të kushteve të tij që janë: “formalizimi i marrëveshjeve, tërheqja nga letra e Brnabiq, dhe dorëzimin e Radojçiqit në Kosovë”. Pra, Kryeministri e ka thënë këtë, unë veç po parafrazoj.

Rohde: Shikoni, nuk mendoj se është e dobishme ta ngarkojmë një proces edhe ashtu tashmë të vështirë të negociatave, përherë me kushtëzime të reja. Sepse doni të arritni diçka, dhe, nëse më lejoni të kthehem në historinë tonë gjermano-gjermane, kishim marrëdhënie të vështira me Gjermaninë Lindore. Ishte një diktakurë me një demokraci, ku çdo vit njerëzit vriteshin në kufi, sepse ishte e minuar, por megjithatë gjetëm mënyra për t’u angazhuar drejt njëri tjetrit. Mendoj se gjtihashtu është fatkeqe që s’pati mundësi për t’u takuar ballë-për-ballë, që s’pati takim trepalësh dhe siç tha Borrell-i, ne jemi veç ndërmjetësuses; s’i bëjmë dot ne punët e juaja të rënda për juve; duhet të ketë së paku vullnet minimal nga palët që të angazhohen. Dhe duhet ketë më shumë nga kjo, dhe jo më pak.

Nacionale: Po, ama, Kryeministri është i atillë që s’ndërron mendjen, siç është kështu qe muaj e muaj, që e do këtë marrëveshje bilateralisht të nënshkruar, me nënshkrim të Qeverisë së Kosovës dhe të Qeverisë së Serbisë; ne e shohim që Serbia s’do t’i nënshtrohen kësaj, ndërsa Kosova s’i nënshtrohet ndofarë alternative tjetër. A jeni ju optimist që kjo marrëveshje, të themi kushtimisht, nuk është klinikisht e vdekur?

Rohde: Unë nuk jam as optimist e as pesimist, por siç e thatë me të drejtë, ka kushtëzime në këtë anë, Serbia vazhdon të shkelë marrëveshjen në Nenin 4, të mos e kundërshtojë anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Të dyja palët duhet të angazhohen në mirëbesim, dhe me një frymë që ta bëjnë këtë marrëveshje dokument të gjallë sërish, e jo ta mbingarkojnë me kushte të reja. Krejt çka mund të them është kjo. Dhe, ajo çka pamë dje nuk është rruga para.

Nacionale: Të qëndrojmë te Serbia. BE kohëve të fundit ka vërejtur që Serbia po, përnjëmend, po e shkel marrëveshjen, siç e thatë edhe ju vetë, Nenin 4, ku Serbia nuk do të duhej të kundërshtonte aderimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Për nga pikëpamja gjermane, ta themi qartë, çka beson Gjermania që Serbia duhet me urgjencën më të madhe të zbatojë si obligim pa asnjë gjysmë-sekondi vonesë?

Rohde: Natyrisht, unë jam ambasador i Gjermanisë këtu në Kosovë. Por, është e dukshme që Neni 4 nuk po respektohet. Të dyja palët sërish duhet të angazhohen në mirëbesim. Po, nga Kosova pritet që të lëviz te ky Asociacioni i famshëm ose famëkeq. Ju duhet të angazhoheni në mirëbesim dhe jo t’i tregohet palës tjetër dhe ndërmjetësuesit se çfarë të mendojnë e çfarë të bëjnë. Mendoj se kjo mungon. Dhe, kjo edhe e rrit nivelin e frustrimit në anën e ndërmjetësuesit; sepse na duhen aktorë që tregojnë një nivel minimal vullneti për të bërë kompromis. Dhe, kjo, në veçanti, kur ju doni të bëheni anëtarë të një maçinerie kompromisi që është Bashkimi Evropian.

Nacionale: Pra, Gjermania është krejtësisht mbështetëse ndaj përpjekjeve të Josep Borrellit dhe Miroslav Lajçakut?

Rohde: Po.

Nacionale: E kjo do të thotë: Kosova procedurat e Asociacionit – Serbia ato formalitetet…

Rohde: Po. Këtë e kemi thënë edhe publikisht, juve ju duhet të ecni para, ju jeni palët dhe ne s’mund t’i çojmë peshat e rënda për juve. Ne mundemi dhe ju mbështesim plotësisht; sepse vetëm kjo ju përafron me BE-në dhe organizatat tjera ndërkombëtare në rastin e Kosovës.

Nacionale: Pra, Gjermania nuk mbështet këmbënguljen e Kurtit që draft-Statuti të mos mund të jetë jashta “Pakos”, siç thoti ai, “por, vetëm brenda paketës – dhe, paketa, duhet të nënshkruhet”. Kjo edhe duket të jetë pozicioni i tij i rreptë.

Rohde: Pozicioni i Gjermanisë, dhe mund t’jua citoj, e mbani mend, pak para mbledhjes së Komitetit të Ministrave të KiE-së: pati një letër të përbashkët nga Presidenti Macron, Kryeministrja Meloni, Kancelari Scholz saktësisht në këtë çështje. Letra thotë: ka rrezik të madh që nuk do t’i ketë Kosova 2/3 të votave të shumicës nëse Kosova nuk lëviz para me Asociacionin; dhe kjo lëvizje para do të thotë të dërgohet draft-Statuti (i BE-së) në Gjykatë Kushtetuese. Ka pasur shumë komente tash që nuk mundemi ta bëjmë, le të dërgohet në Komision të Venecias. Po, Kosova është anëtare e Komisionit të Venecias, mund ta dërgojnë vetë në Komision të Venecias, por mund ta dërgojnë edhe në Gjykatën Kushtetuese të tyre. Dhe, kjo është pritja jonë.

Nacionale: Por, problemi i tyre duket të jetë se s’duan ta vënë nënshkrimit e tyre mbi të; thonë që kjo është një “non-paper”, “jo-dokument”, “letër pa autor”, nuk ka hiç-asgjë në të. Unë veç po parafrazoj.

Rohde: Po, edhe unë tash po ua parafrazoj letrën e Kancelarit, mund ta bëjë sepse u publikua.

“Së pari, projekt-statuti i paraqitur nga Përfaqësuesi Special i BE-së për Dialogun, Miroslav Lajçak, nuk është thjesht një “propozim xhentëlmeni”. Është një model solid, i hartuar me kujdes nga ekspertë ligjor evropianë, bazuar në praktikat më të mira brenda Evropës. Merr në llogari të gjitha vijat e juaja të kuqe si dhe kornizës kushtetuese e ligjore të Kosovës. Si i tillë, ka mbështetjen tonë të plotë”.

As s’kam çka i shtoj kësaj.

Nacionale: Është raportuar gjerësisht – dhe demantuar nga askush – që Gjermania është në favor të heqjes së masave ndëshkuese ndaj Kosovës, por ama vetëm pjesërisht dhe gradualisht. A është kështu dhe pse? Dhe çka të presim, ose a të presim, diçka së shpejt?

Rohde: Po i kthehem deklaratës së mëparshme. BE është një maçineri kompromisi; dhe, heqja e masave ndëshkues është në duart e shteteve anëtare. Ata kanë qëndrime të ndryshme, shumë prej tyre duan heqjen e tërësishne të masave, dhe disa më skeptike; ndërsa neve na duhet të arrijmë një tekst të përbashkët dhe tash në këtë po punohet. Kosova duhet të marr parasysh këtë. Dhe, nëse ju krijoni një atmosferë që e ndihmon heqjen e masave sa më parë, është më mirë. Dhe, takimi i djeshëm, anipse nuk ka të bëjë gjë me masat, kur vjen te krijimi atmosferës, as këtu s’e ndihmon.

Nacionale: Gjermania, bashkë me shtetet e tjera të QUINT-it, BE-në, OSBE-në, kritikuan qeverinë mbi shpronësimet e ca-100 parcelave tokë në veri. Qeveria ju reagoi dhe thanë që reagimi juaj është “për keqardhje…faktikisht gabim” dhe “me vlerësime ligjore të pabazuara në argumente”. Ata madje u mbështetën edhe nga Avokati i Popullit që tha se shpronësimet u bënë për arsye të sigursë së përgjithshme dhe se këtë për arsye as s’duhet të kontstohen. Çfarë mund të na thoni më shumë për këtë çështjen e shpronësimit?

Rohde: Tash s’dua të hyjë në imtësinat ligjore. Sepse, së pari, unë avokat s’jam, dhe s’është kjo punë e imja. Por, çfarë mund të them, është që ne – dhe me ne, do të thotë praktikisht TË GJITHË: BE, OSBE, QUINT – u qëndrojmë prapa komenteve tona; dhe procedimet ligjore në Kosovë nuk u respektuan. Plus, edhe Këshilli i Evropës i përmendi këto sfidat me shpronësimet qysh më parë. Dhe Kosova vetë u zotua që pas-anëtarësimit t’i respektojë ato, dhe kjo nuk ndodhi; këtë ne edhe e rikujtuam, dhe komenteve tona u qëndrojmë prapa.

Nacionale: Të qëndrojmë këtu. Këto shpronësime edhe u trajtuan si shqetësim në raportin e zonjës Dora Bakoyanis; dhe siç thatë ju, Kosova u zotua se do t’i përmbush ato kërkesa. Por, pasi Kosova dështoi të futej në agjendë të Komitetit të Ministrave, sidoqoftë përfundimisht i kreu ato shpronësime. A e merrni ju këtë sikur i bjen që Kosova e shkeli fjalën e vet për çka u zotua, dhe a mund t’i kthehet kjo për të keq në eventualitetin e anëtarësimit të Kosovës në KiE, le të themi, nëse një momentum ndërtohet?

Rohde: Për neve, Kosova e ka vendin në Këshill të Evropës, aq më shpejt aq më mirë. Ne po ashtu i kemi qartësuar qëndrimet tona, dhe këtu po flas për Gjermaninë që kjo çështje mbetet në agjendë. Dhe mund të ketë takim të jashtëzakonshëm të Komitetit të Ministrave për të trajtuar këtë. Por ama duhet të sigurohemi që ka 2/3 e votave, dhe letra që përmenda e 14 majit (Scholz, Macron, Meloni) qartësisht e cakton se çka duhet të bëhet. E dini, ka çështje tjera: shpronësimet. Sa më shumë që bashkërendohemi me standardet evropiane aq më mirë atmosfera, ndërsa aq më pak aq më vështirë.

Nacionale: Sa për një seancë të jashtëzakonshëm të Komitetit të Ministrave. Ministrja jonë e Jashtme (Donika Gërvalla) thotë se po punon për një seancë të jashtëzakonshme. A mund të ndodh kjo pa kushtin e Asociacionit? Sepse ajo nuk e përmend këtë.

Rohde: Seancat e jashtëzakonshme të Komitetit të Ministrave i vendosin qeveritë. Krejt çështja më ka kaluar nga Asambleja Parlamentare në trupat vendues, që është Komiteti i Ministrave. Dhe, juve ju duhet të bindni ata. Dhe aty ne, Gjermania, Italia, Franca kemi marrë qëndrimet e qarta. Ne krejt jemi mbështetës të mëdhenj të Kosovës për anëtare në KiE; por, presim lëvizje të catuar në këtë çështje: Asociacionin. Rruga për KiE është qartë e vizatuar në këtë letër.

Nacionale: Por, Donika Gërvalla, kohëve të fundit thotë që “as nuk ishte objektivi jonë të anëtarësoheshim në këtë vit”; thotë se krejt çka ndodh deri në maj të vitit të ardhshëm është mirë për neve. Si e komentoni këtë?

Rohde: Pse ta komentoj këtë? Paskam menduar që Kosova donte të anëtarësohej në seancën e majit të këtij viti. Dhe qëndrimi jonë është se Gjermania mbështeti synimin e anëtarësimit të Kosovës kur u bë në fillim të 2023; për ta kaluar këtë aplikim në Asamblenë Parlamentare; e mbështetëm shumë; shkuam edhe te vendet anëtare për ta mbështetur. Pra, edhe njëherë, aq më herët aq më mirë. Por, duhet të çoni peshat e rënda, dhe këtë mundet vetëm Kosova, ne veç mund t’ju japim këshillat për të arritur dy të tretat e votave.

Nacionale: Ju, duke folur në media, thatë se ishit “i befasuar që Kurti ishte befasuar” se Asociacioni ishte kusht. Dhe, siç ka thënë ai në konferencë për media, priti që vendet mosnjohëse të ishin pengesë, dhe jo shtete njohëse dhe mbështetëse. Pra, po thoni që Kurti ishte në dijeni që Asociacioni ishte kusht qysh më parë?

Rohde: Po, unë edhe njëherë mund t’i referohem as letre (Scholz, Macron, Meloni).

Nacionale: Sepse ai tha që ky kusht erdhi bash në fund.

Rohde: Jo. Ia kemi bërë shum të qartë që duhet lëvizje (drejt Asociacionit). Sepse kjo edhe nënvizon përkushtimin e Kosovës për të drejtat e pakicave. Sepse është edhe obligim ligjor i vjetor. Po flasim këtu për obligim të ratifikuar nga Kuvendi i Kosovës nga 2015. Qeveritë s’kanë lëvizur drejt asaj; dhe kur ju doni të bëheni anëtare e një organizate sundimi të ligjit siç është KiE-ja; e që në veçanti është e angazhuar në të drejtat e pakicave, kjo është e rëndësishme. Dhe, përsëri, qeveritë vendosin me 2/3 të votave; e Gjermania e ka veç një votë, dhe ju keni diku 10 mosnjohës në KiE. Pra, është sfidë t’i arrini këto vota, dhe, në mënyrë që miqtë e juaj të votojnë për ju, por edhe vendet skeptike, ju duhet t’i bëni detyrat e shtëpisë. Dhe Asociaiconi nuk është bërë.

Nacionale: Duke marrë për bazë këtë qeveri, dhe qeverisje, a do të ishte e sigurt të themi se mënyra se si kjo qeveri po ndërmerr politikat e saj në rrugë të mirë për BE, mbase, të merr status të vendit kandidat për BE.

Rohde: Unë jam këtu 4 vite në Kosovë, dhe qoftë qeveria, opozita, ose ekspertët politikë, thonë se ky është vendi më pro-evropian në rajon, pa dyshim, edhe çdo sondazh e thotë këtë. Kosova ka aplikuar për BE në dhejtor 2022 dhe ende është në sirtar sepse kemi realitetin e pesë shteteve mosnjohëse. Dhe këtë realiteti e tejkaloni vetëm nëse lëvizni në dialog. Dhe është vështirë e lipsen kompromise, dhe për kompromiset po punohet nga miqt e Kosovës; Kosova duhet të shohë dhe lëviz, qoftë për Asociacionin ose tema tjera. Dhe, po kthehemi sërish, mos e mbingarkoni dialogun me kushte që edhe ashtu është i ngarkuar, ku edhe s’mund të flisni me njëri tjetrin përballë.

Nacionale: Për Urën e Ibrit. Ju i keni parë njoftimet, Policia e Kosovës që thotë se është çështje kohe hapja, dhe që dëgjuam rezervime të qarta nga KFOR-i, EULEX-i dhe ambasadori italian. A jeni informuar dhe konsultuar për këto vendime dhe a do ta mbështeste Gjermania?

Rohde: Ju me të drejtë thoni se ka pasur shumë deklarime, qëndrimi ynë është i qartë. Nuk duhet të ketë hapa të njëanshëm që sërish zgjojnë tensione, dhe gjëja e fundit që na duhet është konfrontimet. Dhe veçanërisht për Kosovën, nëse ka diskutime në BE që të hiqen masat ndëshkuese, nëse keni konfrontime sërish ju krijoni atmosferë që i përshtatet asaj? Jo. Dhe çka pres, dhe pajtohem plotësisht, është që ura duhet të hapet, ka marrëveshje të vjetra prej 2016-2017 që ura duhet të hapet. Por kemi edhe ashtu faktin që për shembull këto kufijtë administravë të Suhudoll dhe Kroi i Vitakut nuk janë vendosur. Qeveria duhet të përfshirë krejt palët e përfshira, dhe unë së fundi fola me kryetarin e Mitrovicës në jug dhe ai ende nuk është i përfshirë në këtë vendim. Pra, ju duhet të përfshirë akterët lokalë për zgjidhje. Dy ministra të jashtëm gjermanë që qëndronin mbi urë, isha aty, kur thirrnin për hapje të urës më 2019. Ne duam ura të hapet. Por të bëhet në një mënyrë që nuk ngrit tensione, por i ul, që bën situatën normale.

Nacionale: Tash, kam një pyetje që mbase është pyetje për ambasadoren gjermane në Beograd. Presidenti i Serbisë nuk ia huq asnjë momenti duke denoncuar Gjermaninë si mbështetëse të paeukivokë të kryeministrit kosovar dhe gjithashtu ju ka veçuar juve në emër të përvetshëm, në disa raste edhe si “anti-serb” dhe denoncon Gjermaninë si “hegjom të rajonit”. Si i përgjigjeni ju këtyre akuzave Presidenti të Serbisë që shpërndahen në media gjermane.

Rohde: Shikoni, unë s’shoh pas, por para. E di që ka shuml komente, por vetëm disa herë kundër meje. Por, unë jam ambasador në Kosovë, dhe di gjithashtu që Gjermania shpesh përgëzohet që është investitori më i madh në Serbi. Gjermania poashtu është investitori më i madh në Kosovë. Prandaj ndikimi ynë është aty, veçanërisht në Kosovës, ku marrëdhëniet Kosovë-Gjermani, diaspora më e madhe në Gjermani. Nuk dua të shoh mbrapa, por përpara. Dhe, sërish, fjalët kanë rëndësi, por veprat edhe më shumë. Çka duam ne të shohim është përmirësime në terren.

Nacionale: Tash të ndërrojmë temë, te futbolli, Euro 2024. Biseda mbase do të jetë më e mirë.

Rohde: Fytyra ime do të zdritet, si temë më pak serioze.

Nacionale: Të dielën Gjermania si vend mikpritës e kaloi grupin A si lider me dy fitore dhe një barazim, a ju ka pëlqyer paraqitja e kombëtares tuaj në këto tri ndeshje dhe çfarë pritshmëri keni, deri ku mund të arrijë Gjermania në këtë Evropian?

Rohde: Futbollin e quajnë ‘loja e bukur’. Por, jo veç e bukur, por e paparashikueshme. E pash dje befasinë e madhe kur Gjeorgjia mposhti Portugalinë. Çka dua te ekipi jonë është se duket se tash është bërë sërish ekip. Lojtarët me më pak përvojë duken të jenë shumë të mirë. Sigurisht që do të doja t’i shoh duke fituar për çdo herë. Por, sërish atmosfera është shumë e mirë për momentin. Shpresoj të arrijmë në finale. E mbaj mend më 1992 kur Danimarka me vonesë u thirr në kampionat sepse Jugosllavia u përjashtua për shkak të luftës, dhe ata u bënë kampionë në finale kundër Gjermanisë. Pra shpresoj që të kemi rezultat të shtunën.

Nacionale: Cilat Kombëtare ose edhe futbollistë mendoni se janë befasia e ëmbël e papritur e këtij turneu, dhe në ballafaqim me pretendetët kryesorë, sa larg mund të shkojnë këto skuadra që në fillim askush nuk ka llogaritur në to?

Rohde: Për mua, le të themi një, është Austria. Sepse kanë pasur një lojë të mrekullueshme kundër Holandës, që po ashtu është një prej ekipeve që është listuar si një prej garuesve të mundshëm për titull. Unë ende mendoj që e ashtuquajtura “gjeneratë e artë” e Belgjikës, mund të bëjë dika. Deri tash, nuk kanë bindur. Por futbolli, si thash, futbolli është një lojë ku forma ditore mund të vendosë. Por shpresoj që, e dini, këtë herë, siç ka thënë dikur Gary Lineker dikur, futbolli është një lojë ku luajnë 90 minuta, dhe në fund Gjermania fiton. Dhe kjo ardhtë kështu pas 10 viteve.

Nacionale: Shqipëria i shkaktoi shumë probleme Italisë, morën një barazim me Kroacinë dhe pësuan humbje minimale ndaj Spanjës, si e shihni rrugëtimin e kuqezinjve në këtë Evropian, duke ditur që bënin pjesë në grupin më të vështirë të turneut?

Rohde: Ata ia dolën më mirë se sa ç’pritën eskpertët. Bënë betejë të mirë. Dhe po e shihja lojën në terrasë të kryeministrit që na ftoi, dhe kur Shqipëria shënoi gol ndaj Italisë minutën e parë askush s’mund ta besonte. Por në fund, përvoja e italianëve u dëshmua. Por, e mira është kur pamë foto të mijëra shqiptarëve tifozë që marshonin nëpër Gjermani dhe interaktimi me fansa, policë që vallëzonin me shqiptarë. Kjo mendoj që është kampionati, që sjell njerëzit së bashku.

Nacionale: Ju falemnderit zoti ambasador që ndatë kohë me neve.

Rohde: Ju falemnderit që më ftuat.