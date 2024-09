Ambasadori britanik: Serbia të marrë masa që Radoiçiqi e të tjerët të sillen para drejtësisë

Në një postim në platformën “X”, Hargreaves ka theksuar rëndësinë e vendosjes së drejtësisë për rreshterin e Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, i cili humbi jetën gjatë këtij sulmi terrorist.

“Sot bëhet një vit nga vrasja e policit Afrim Bunjaku dhe ngjarjet tronditëse që ndodhën në Banjskë,” ka shkruar ambasadori, duke përgëzuar profesionalizmin e Policisë së Kosovës për veprimet e tyre në rivendosjen e rendit atë ditë.

Ai gjithashtu ka vlerësuar punën e prokurorëve kosovarë për ngritjen e aktakuzave lidhur me rastin.

“I bëj nder profesionalizmit dhe trimërisë së Policisë së Kosovës për veprimin e tyre për të rivendosur rendin më 24 shtator 2023 dhe prokurorëve të Kosovës për punën e tyre duke ngritur aktakuzë”, ka shtuar Hargreaves.

Ambasadori britanik ka theksuar se Mbretëria e Bashkuar është e vendosur në kërkesën e saj që autorët e sulmit, përfshirë Millan Radoiçiqin, të përballen me drejtësinë.

“Britania e Madhe vazhdon të kërkojë që autorët e këtij sulmi, përfshirë Millan Radoiçiq, të kapen dhe të sillen para drejtësisë”, ka theksuar ai, duke bërë thirrje Serbisë që të ndërmarrë masat e nevojshme për të siguruar që drejtësia të vihet në vend sa më shpejt të jetë e mundur.

Today marks a year since the killing of police officer Afrim Bunjaku and the shocking events that took place at Banjska.

I pay tribute to the professionalism and bravery of the Kosovo Police for their action to restore order on 24 September 2023, and to 🇽🇰 prosecutors

