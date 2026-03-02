Ambasada e Kosovës në Riad: Arabia Saudite po kërkon listat e personave për t’i pajisur me viza emergjente për kthim në vendet e tyre

Ambasada e Republikës së Kosovës në Riad ka njoftuar se Ministria e Punëve të Jashtme e Arabisë Saudite ka bërë të ditur një masë të re për të lehtësuar hyrjen e shtetasve të huaj në territorin e Mbretërisë, me qëllim largimin e tyre drejt vendeve të origjinës. Sipas njoftimit, autoritetet saudite presin nga shtetet përkatëse…

Lajme

02/03/2026 11:09

Ambasada e Republikës së Kosovës në Riad ka njoftuar se Ministria e Punëve të Jashtme e Arabisë Saudite ka bërë të ditur një masë të re për të lehtësuar hyrjen e shtetasve të huaj në territorin e Mbretërisë, me qëllim largimin e tyre drejt vendeve të origjinës.

Sipas njoftimit, autoritetet saudite presin nga shtetet përkatëse që të dorëzojnë një listë me emrat e qytetarëve, të dhënat e pasaportave dhe destinacionet e udhëtimit të tyre, përfshirë vendin nga vijnë – si Kuvajti, Bahreini, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Omani.

Kjo procedurë synon që shtetasit në fjalë të pajisen me viza saudite për hyrje emergjente, në mënyrë që të mundësohet tranziti dhe kthimi i tyre në vendet përkatëse.

Ambasada u ka bërë thirrje qytetarëve që ndodhen në këto vende dhe kanë nevojë për asistencë, të kontaktojnë përfaqësinë diplomatike për procedura të mëtejshme.

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

March 2, 2026

Dëshmitari tregon pse Remit s’iu vendosën masa mbrojtëse në gjykimin ndaj...

March 2, 2026

Totaj reagon pas miratimit të ligjit për IQMT-në: Vendim i papranueshëm,...

March 2, 2026

Lindja e Mesme u zgjua me valë sulmesh të reja, konflikti po zgjerohet

March 2, 2026

​Kurti pret Peleshin në kuadër të vizitës zyrtare

March 2, 2026

Zbulohet se sa dëme iu shkaktuan bazës britanike në Qipro: Kjo...

March 2, 2026

Raportohet për sulm në zonën e Ambasadës amerikane në Kuvajt

Lajme të fundit

Dëshmitari tregon pse Remit s’iu vendosën masa mbrojtëse...

Totaj reagon pas miratimit të ligjit për IQMT-në:...

Lindja e Mesme u zgjua me valë sulmesh të reja, konflikti po zgjerohet

​Kurti pret Peleshin në kuadër të vizitës zyrtare