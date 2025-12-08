Ambasada e Kosovës në Paris do t’i ndërpres shërbimet konsullore për mbi 2 javë, del me njoftim
Në njoftim thuhet se kjo ndërprerje e përkohshme e shërbimeve bëhet për shkak të mbylljes së vitit fiskal për vitin 2025, gjatë së cilës nuk do të jetë e mundur kryerja e pagesave për shërbime konsullore, sipas udhëzimit të Departamentit të Financave në MPJD.
Ambasada ka udhëzuar ata që kanë nevojë për shërbime konsullore, ta kontaktojnë para 19 dhjetorit.
“Ju njoftojmë se, nga data 20 dhjetor 2025 deri më 06 janar 2026, shërbimi Konsullor në Ambasadën e Republikës së Kosovës në Paris nuk do të ofrojë shërbime konsullore, përveç në raste urgjente (vetëm rastet e vdekjes). Kjo ndërprerje e përkohshme e shërbimeve bëhet për shkak të mbylljes së vitit fiskal për vitin 2025, gjatë së cilës nuk do të jetë e mundur kryerja e pagesave për shërbime konsullore, sipas udhëzimit të Departamentit të Financave në MPJD. Ju lutemi që, nëse keni nevojë për shërbime konsullore, të na kontaktoni para datës 19 dhjetor 2025. Ju falënderojmë për mirëkuptimin dhe ju urojmë Festat e fundvitit!”, thuhet në njoftim.