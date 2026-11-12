Ambasada Amerikane alarmon shtetasit e saj për protestat në Prishtinë që pritet të vazhdojnë edhe gjatë javëve të ardhshme

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka lëshuar një paralajmërim për shtetasit amerikanë që ndodhen në vend, lidhur me protestat e paralajmëruara në Prishtinë, të cilat pritet të mbahen edhe gjatë javëve në vijim. Në njoftimin e publikuar të enjten, më 12 nëntor, Ambasada bën të ditur se tubimet pritet të përqendrohen…

Lajme

12/11/2026 17:07

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka lëshuar një paralajmërim për shtetasit amerikanë që ndodhen në vend, lidhur me protestat e paralajmëruara në Prishtinë, të cilat pritet të mbahen edhe gjatë javëve në vijim.

Në njoftimin e publikuar të enjten, më 12 nëntor, Ambasada bën të ditur se tubimet pritet të përqendrohen kryesisht në qendër të kryeqytetit, por ekziston mundësia që ato të shtrihen edhe në pjesë të tjera përreth, me pak ose aspak paralajmërim paraprak, transmeton lajmi.net

Sipas paralajmërimit, edhe protestat që fillojnë në mënyrë paqësore mund të marrin drejtim tjetër dhe të përshkallëzohen brenda një kohe të shkurtër.

Kjo mund të sjellë vështirësi në qarkullimin rrugor, ndërprerje të disa shërbimeve dhe bllokim të rrugëve në zonat ku zhvillohen tubimet.

Ambasada thekson se edhe personeli i saj në Prishtinë udhëzohet që të qëndrojë larg protestave dhe grumbullimeve të mëdha të qytetarëve.

Po ashtu, qytetarët amerikanë paralajmërohen se para dhe gjatë zhvillimit të protestave mund të ketë shtim të pranisë së Policisë, kufizime në qarkullim, devijime të trafikut dhe mbyllje të përkohshme të rrugëve.

Për këtë arsye, Ambasada u rekomandon shtetasve të saj që të tregojnë kujdes të shtuar, të shmangin zonat ku zhvillohen protestat dhe të kenë prioritet sigurinë personale.

Në fund, qytetarëve amerikanë u bëhet thirrje që të përcjellin vazhdimisht raportimet e mediave lokale dhe njoftimet zyrtare të Ambasadës, në mënyrë që të jenë të informuar për zhvillimet e fundit./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 12, 2026

BE-ja e shqetësuar për votimin e mundshëm të nesërm në Kuvend...

November 12, 2026

Gjermania mbështet qëndrimin e BE-së për ndryshimet në Ligjin për Gjykatën...

November 12, 2026

Gucati nga Haga: ​Këta burra dhe kolosë të Kosovës janë të...

November 12, 2026

Kurti takohet me Mark Rutte në Dublin, diskutojnë për sigurinë dhe...

November 12, 2026

Trump kërcënon Meksikën me dyfishim të tarifave nëse nuk i ndalon...

November 12, 2026

Vrasja e 38-vjeçares në Austri, në nëntor nis gjykimi ndaj dy kosovarëve

Lajme të fundit

BE-ja e shqetësuar për votimin e mundshëm të...

Gjermania mbështet qëndrimin e BE-së për ndryshimet në...

Gucati nga Haga: ​Këta burra dhe kolosë të...

Kurti takohet me Mark Rutte në Dublin, diskutojnë...