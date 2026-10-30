“Amaneti i Arlindës ka me iu nxanë” – Vazhdon protesta në sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë
Protesta në mbështetje të Arlindës po vazhdon në sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë. Protestuesit kanë mbajtur në duar pankarta me mesazhe solidariteti dhe mbështetjeje për Arlindën, ndërsa një nga thirrjet që është parë në mesin e tyre është: “Amaneti i Arlindës ka me iu nxanë”, raporton lajmi.net Në shesh është parë një numër protestuesish, të…
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Protesta në mbështetje të Arlindës po vazhdon në sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë.
Protestuesit kanë mbajtur në duar pankarta me mesazhe solidariteti dhe mbështetjeje për Arlindën, ndërsa një nga thirrjet që është parë në mesin e tyre është: “Amaneti i Arlindës ka me iu nxanë”, raporton lajmi.net
Në shesh është parë një numër protestuesish, të cilët po vazhdojnë të shprehin pakënaqësinë dhe kërkesat e tyre përmes kësaj proteste./Lajmi.net/