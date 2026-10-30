“Amaneti i Arlindës ka me iu nxanë” – Vazhdon protesta në sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë

Protesta në mbështetje të Arlindës po vazhdon në sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë. Protestuesit kanë mbajtur në duar pankarta me mesazhe solidariteti dhe mbështetjeje për Arlindën, ndërsa një nga thirrjet që është parë në mesin e tyre është: “Amaneti i Arlindës ka me iu nxanë”, raporton lajmi.net Në shesh është parë një numër protestuesish, të…

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30/10/2026 16:13

Protesta mbështetje Arlindës po vazhdon sheshin “Zahir Pajaziti” Prishtinë.

Protestuesit kanë mbajtur duar pankarta me mesazhe solidariteti dhe mbështetjeje për Arlindën, ndërsa një nga thirrjet është parë mesin e tyre është: “Amaneti i Arlindës ka me iu nxanë”, raporton lajmi.net

shesh është parë një numër protestuesish, cilët po vazhdojnë shprehin pakënaqësinë dhe kërkesat e tyre përmes kësaj proteste./Lajmi.net/

 

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