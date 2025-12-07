Alpinisti lë të dashurën vetëm në malin më të lartë të Austrisë, ajo ngriu për vdekje
Autoritetet austriake kanë identifikuar 33-vjeçaren, Kerstin Gurtner si gruan që ngriu për vdekje në malin më të lartë të Austrisë, Grossglockne, dhe partneri i saj, 39-vjeçari Thomas Plamberger, tani akuzohet për vrasje të paqëllimshme, raportuan mediat lokale.
Gurtner, e cila e përshkroi veten në internet si një adhuruese e dimrit dhe maleve, ishte një alpiniste e papërvojë.
Partneri i saj, Plamberger, një alpiniste me përvojë, dyshohet se e çoi atë në një ngjitje të rrezikshme nate në një lartësi prej 3,657 metrash në temperatura nën zero, për të cilat ajo nuk ishte e përgatitur. Trupi i saj u gjet më pak se 45 metra larg majës.
Zyra e prokurorit publik të Innsbruck beson se Plamberger, si organizator i ngjitjes, ishte përgjegjës për sigurinë e saj.
“Rreth orës 2:00 të mëngjesit, i pandehuri e la të dashurën e tij të pambrojtur, të rraskapitur, hipotermike dhe të çorientuar rreth 50 metra poshtë majës së Grossglockner. Gruaja ngriu për vdekje. Meqenëse i pandehuri, ndryshe nga e dashura e tij, kishte tashmë shumë përvojë me turne alpine në lartësi të mëdha dhe e kishte planifikuar turin, ai u konsiderua si një guidë turistike përgjegjëse”, tha zyra e prokurorit në një deklaratë.
Gjatë ngjitjes fatale, temperaturat ranë në rreth -20°C. Prokurorët thonë se Plamberger nuk kërkoi ndihmë edhe kur panë një helikopter policie aty pranë rreth orës 22:50. Hetuesit thonë se ai nuk bëri thirrjen e tij të parë emergjente deri në orën 1:35 të mëngjesit, pas së cilës e vuri telefonin në modalitetin e heshtur.
Sipas aktakuzës, vetëm 30 minuta më vonë, ai e braktisi Gurtnerin në shpatin e akullt, pa përdorur batanijet e emergjencës që kishin me vete. Pamjet e kamerave të mbikëqyrjes e kapën atë duke zbritur vetëm në orën 2:30 të mëngjesit, larg vendit ku e kishte lënë partneren e tij. Ai nuk kontaktoi përsëri shërbimet e emergjencës deri një orë më vonë, në orën 3:30 të mëngjesit.
Avokati i Plamberger, Kurt Jelinek, i mohon akuzat. Në një deklaratë për Daily Mail, ai e quajti vdekjen e Kerstin Gurtner një “aksident tragjik dhe fatal”.
Gjyqi është planifikuar të fillojë në shkurt. Nëse dënohet për vrasje të paqëllimshme, Plamberger përballet me deri në tre vjet burg.