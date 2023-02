Almeria i bën nder Realit, mposht Barcelonën Barcelona është befasuar në udhëtim te Almeria. ‘Blaugrana’ u mposhtën me rezultat të ngushtë 1:0 nga Almeria, shkruan lajmi.net. Kjo është vetëm humbja e tyre e dytë në La Liga. Me këtë humbje Barcelona humb mundësinë për të çuar në 10 pikë diferencën me Real Madridin. Kështu ata tashmë kanë vetëm shtatë pikë më pak…