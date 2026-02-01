Allan Saint-Maximin largohet nga Club America pas racizmit ndaj fëmijëve të tij në Meksikë
Sport
Ylli francez, Allan Saint-Maximin, ka vendosur të largohet menjëherë nga skuadra meksikane Club America për shkak të racizmit që kanë përjetuar fëmijët e tij gjatë kohës së qëndrimit në Meksikë.
Saint-Maximin u transferua te Club America në gusht për rreth 10 milionë euro, por luajti vetëm 15 ndeshje, duke shënuar 3 gola dhe dhënë 3 asistime, transmeton lajmi.net.
Futbollisti francez deklaroi: “Po sulmohem, nuk është problem, unë jam i rritur… Por ka diçka që nuk do ta toleroj kurrë: fëmijët e mi që sulmohen!”
Trajneri i Club America, Andre Jardine, konfirmoi gjithashtu: “Fëmijët e Saint-Maximin, fatkeqësisht, po përjetonin racizëm… Dhe kjo ka ndodhur disa herë.”
Pas këtyre ngjarjeve, Saint-Maximin ka vendosur të largohet menjëherë nga Club America, duke përfunduar përvojën e tij në Meksikë./lajmi.net/