Aleanca paralajmëron konferencë për media nesër në Kuvend

Grupi Parlamentar i Aleancës ka njoftuar se nesër do të mbajë konferencë për media në Kuvendin e Kosovës. Sipas njoftimit të Zyrës për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun të Aleancës, konferenca do të mbahet në orën 10:45, në hollin e Kuvendit. Në njoftim nuk është bërë e ditur tema që do të trajtohet gjatë konferencës.…

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09/11/2026 17:10

Grupi Parlamentar i Aleancës ka njoftuar se nesër do të mbajë konferencë për media në Kuvendin e Kosovës.

Sipas njoftimit të Zyrës për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun të Aleancës, konferenca do të mbahet në orën 10:45, në hollin e Kuvendit.

Në njoftim nuk është bërë e ditur tema që do të trajtohet gjatë konferencës.

Aleanca ka ftuar përfaqësuesit e mediave ta ndjekin këtë ngjarje. /Lajmi.net/

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