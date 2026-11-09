Aleanca paralajmëron konferencë për media nesër në Kuvend
Grupi Parlamentar i Aleancës ka njoftuar se nesër do të mbajë konferencë për media në Kuvendin e Kosovës. Sipas njoftimit të Zyrës për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun të Aleancës, konferenca do të mbahet në orën 10:45, në hollin e Kuvendit. Në njoftim nuk është bërë e ditur tema që do të trajtohet gjatë konferencës.…
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Grupi Parlamentar i Aleancës ka njoftuar se nesër do të mbajë konferencë për media në Kuvendin e Kosovës.
Sipas njoftimit të Zyrës për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun të Aleancës, konferenca do të mbahet në orën 10:45, në hollin e Kuvendit.
Në njoftim nuk është bërë e ditur tema që do të trajtohet gjatë konferencës.
Aleanca ka ftuar përfaqësuesit e mediave ta ndjekin këtë ngjarje. /Lajmi.net/