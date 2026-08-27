Albulena Haxhiu i jep nënshtetësinë e Kosovës Boiken Abazit, dikur ai ishte dëbuar nga vendi për cenim të sigurisë kombëtare
Presidentja në detyrë, Albulena Haxhiu e ka vënë nënshkrimin për dhënien e shtetësisë për Bojken Abazin, që vite më parë ishte dëbuar nga Kosova për cenim të sigurisë kombëtare. Haxhiu e ka miratuar shtetësinë për Abazin, i cili kishte bërë kërkesë edhe gjatë presidencës së Vjosa Osmanit, por ajo nuk kishte miratuar dhënien e shtetësisë…
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Presidentja në detyrë, Albulena Haxhiu e ka vënë nënshkrimin për dhënien e shtetësisë për Bojken Abazin, që vite më parë ishte dëbuar nga Kosova për cenim të sigurisë kombëtare.
Haxhiu e ka miratuar shtetësinë për Abazin, i cili kishte bërë kërkesë edhe gjatë presidencës së Vjosa Osmanit, por ajo nuk kishte miratuar dhënien e shtetësisë për të, ani pse e kishte aprovuar atë të Dejona Mihalit, e cila në vitin 2016 ishte dëbuar nga Kosova bashkë me Abazin.
Paparaci e ka siguruar Dekretin për dhënien e shtetësisë që ka hyrë në fuqi më 7 korrik të vitit 2026, ditën edhe kur ishte nënshkruar.
Ndryshe prej Osmanit, Haxhiu ka miratuar kërkesën e Abazit për dhënien e shtetësisë.
Sipas dokumentit, Abazi kërkesën e kishte bërë në vitin 2022.
Në arsyetim, Abazi në vitin 2022 kishte shkruar se e meriton shtetësinë për shkak se “ka dhenë kontribut shumëvjeçar në Kosovë”.
“Unë jam Boiken Abazi, i lindur në Tiranë, Shqipëri, më 28.04.2022, dhe përmes kësaj shkrese kërkoj që të më jepet shtetësia e Republikës së Kosovës, me Dekret të Presidentit, për çështje të kontributit tim në Republikën e Kosovës ndër vite. Në shtator të vitit 1999, deri në fund të vitit 2005, ndoqa studimet universitare dhe mora përvojë pune në SHBA, dhe në fund vendosa të kthehem në Shqipëri. Për shkak të largimit për në ShBA, nuk pata mundësi ta vizitoja Kosovën, menjëherë pas çlirimit. Por vendi i parë që vizitova pas kthimit tim në Shqipëri ishte Kosova, për të takuar familjen nga Kosova që ne kishim mbajtur në shtëpinë tonë në Tiranë, si shumë qytetarë të tjerë të Shqipërisë gjatë luftës në Kosovë”, ka shkruar Abazi.
Mirëpo përgjigja e Ministrisë së Punëve të Brendshme kishte ndikuar që Osmani të mos ia jepte shtetësinë.
MPB-ja në përgjigjen drejtuar presidencës kishte njoftuar se ai ishte regjistruar më herët si i dyshuar për “Sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare”, “Prishje e rendit publik”, “Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë dhe sulmi ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare” dhe “Largimi me forcë nga Republika e Kosovës në vitin 2016”.
Abazi dhe Dejona Mihali ishin dëbuar nga Kosova gjatë vitit 2016 nën arsyetimin se të dy cenonin sigurinë kombëtare të Kosovës.
Mihali pasi erdhi në pushtet Lëvizja Vetëvendosje kishte marrë shtetësinë e Kosovës, të nënshkruar nga Mihali.