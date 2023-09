Albi Mall Superliga: Përfundojnë ndeshjet, këto janë rezultatet përfundimtare

Kanë përfunduar ndeshjet e xhiros së gjashtë të Superligës së Kosovës ku janë arritur këto rezultate. Drita ka mposhtur Prishtinën me rezultat 3-0, Ballkani fitoi ndaj Malishevës me rezultat 3-2. Befasia ndodhi në Prizren ku Liria ishte duke fituar 3-0 ndaj Ferronikelit por në fund hupi me rezultat 3-5

Një befasi dhe dy rezultatet të pritura kanë ndodhur gjatë ndeshjeve në Superligës së Kosovës.

Drita ka arritur një fitore të rëndësishme në Superligë duke mposhtur Prishtinën me rezultat 2-0. Pjesa e parë përfundoi me rezultat 0-0. Në pjesën e dytë Drita shënoi dy gola qysh në fillim të pjesës së parë. Fillimisht shënoi Ajzeraj në minutën e 47-të kurse dy minuta më vonë shënoi edhe Prapashtica. Golin e fundit për Dritën e shënoi Selmani në minutën e parë shtesë të ndeshjes. Fitorja e Dritës vjen pas tri barazimeve radhazi të kësaj skuadre dhe e ngrit atë në kuotën e 9 pikëve nga pesë ndeshje të zhvilluara. Në mesjavë Drita pritet të luajë kundër Feronikelit 74’ si mysafirë kurse Prishtina do të presë në shtëpi Dukagjinin.

Kampioni në fuqi i Kosovës ka arritur një fitore të vështirë kundër Malishevës si vendas duke fituar me rezultat 3-2. Të parët që kaluan në epërsi ishin Malisheva ku Hazrollaj shënoi në minutën e shtatë të ndeshjes. Ballkani do të barazonte në minutën e 22-të te ndeshjes me Halilin derisa në minutën e 29-të përmbysi rezultatin me golin e Nazmi Gripshit. Minuta e 75-të solli golin e Qëndrim Zybës për Ballkanin kurse ndeshja u bë më interesante kur gol shënoi Aliu i Malishevës në minutën e 77-të. Por deri në fund të ndeshjes nuk lëvizën shifrat dhe Ballkani është në vendin e dytë në Superligë, me pikë të barabarta me Llapin por kanë një ndeshje më pak të zhvilluar. Ndeshjen e radhës Ballkani e luan në mysafirë në Fushë Kosovë kurse Malisheva pret në shtëpi liderin Llapin.

Një ndër ndeshjet befasi në këtë javë ishte ajo në mes të Lirisë dhe Feronikelit 74. Liria do të shënonte tre gola në pjesën e parë. Petrus (2’), Alidemaj (7’) dhe Tjiueza (13’) do të shënonin për Lirinë brenda 15 minutave të parë të ndeshjes për rezultat 3-0. Ferronikeli arriti që ta zbutë këtë epërsi në pjesën e parë në minutën e 35-të me golin e Razack. Në pjesën e dytë Feronikeli do të shënonte katër gola. Berisha (5’’, 66’) dhe Avdyli (61’) shënuan golat për mysafirët për rezultat 3-5 në këtë ndeshje. Pas kësaj fitoreje Feronikeli ka gjashtë pikë dhe mbetet në vendin e tetë derisa po kaq pikë ka edhe Liria por është në vendin e gjashtë. Liria në ndeshjen e radhës është mysafirë i Gjilanit kurse Feronikeli 74’ pret në shtëpi Dritën.