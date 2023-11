Alban Bushi flet për prurjen më të re të Shqipërisë, futbollistin nga Kosova Ermir Rashica

Kombëtarja shqiptare U-21 nis të dielën e 12 nëntorit grumbullimin dhe përgatitjet zyrtare në Durrës, në kuadër të ndeshjeve kualifikuese të Kampionatit Europian 2025 për këtë grupmoshë.

Takimet ndaj Rumanisë U-21 (17 nëntor) dhe Malit të Zi U-21 (21 nëntor) do të luhen të dyja në transfertë.

Trajneri Alban Bushi ka ftuar 24 lojtarë për këto dy takime shumë të rëndësishme të Shqipërisë U-21.

Në konferencën zyrtare për mediat, të zhvilluar mesditën e sotme në ‘Shtëpinë e Futbollit’ trajneri Bushi komentoi listën e futbollistëve të grumbulluar që do të përfaqësojnë Shqipërinë në këto sfida si edhe gatishmërinë e skuadrës dhe objektivat e kuqezinjve për dy ndeshjet ndaj Rumanisë dhe Malit të Zi.

Për herë të parë në Kombëtare është ftuar futbollisti nga Kosova, Emrir Rashica, i cili luan me Skënderbeun e Korçës.

Ai më parë ka qenë pjesë e grumpshave të Kosovës.

“Rashica është ditëlindja 2004 po ashtu dhe Beqja. Mendoj që janë lojtarë të perspektivës, lojtarë shumë të mirë. Rashica është hera e parë që vjen me ne, ka qenë lojtari i të rinjve të Kosovës. Unë e falënderoj që ka zgjedhur të luajë me Shqipërinë, vetë lojtari kishte kënaqësi të luante me Shqipërinë. Shpresoj që t’i dali sa më shpejt pasaporta dhe ta kemi gati për ndeshjen e radhës. Shqipëria nuk është se ka shumë lojtarë të rinj, nga kampionati nuk është se i japin shumë hapësirë të rinjve dhe ky është një problem i madh për ekipin Kombëtar U-21 sepse nuk ka ku të kërkojë lojtarë, prandaj jemi munduar të shikojmë gjithmonë jashtë. Edhe pak lojtarë që aktivizohen në kampionatin shqiptar, nuk është se punohet shumë me ata nga ana individuale, për t’i rritur si fizikisht, si teknikisht, si taktikisht”, ka deklaurar Alban Bushi në konferencën për media. /Lajmi.net/