Alba: Arditi është banori më i rrezikshëm në shtëpi
Alba ka treguar se kush është banori më i rrezikshëm në shtëpi, sipas saj. “Në aspektin e lojës Kushtrimin e shoh shumë të rrezikshëm”, ka thënë ajo me ironi. Ndërkaq, Alba tha se sipas saj, banori më i rrezikshëm është Arditi. Realisht mendoj që Diti është banori më i rrezikshëm”, u përgjigj ajo.
ShowBiz
