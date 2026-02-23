Alarmojnë gjinekologët: Shumica e lindjeve me prerje cezariane

23/02/2026 22:06

Lindjet me prerje cezariane në vend po shënojnë rritje të vazhdueshme, duke mbetur në nivele të larta, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë.

Shifrat janë veçanërisht të theksuara në sektorin privat, ku gjatë vitit 2024, 83 për qind e lindjeve janë realizuar me operacion.

Në nivel vendi, përqindja e lindjeve me prerje cezariane ka arritur në 46 për qind, sipas të dhënave të IKShPK-së./klankosova

