Alarmi për bombë në shkollën fillore në Leshak të Leposaviqit del të jetë i rrejshëm – Policia jep detaje

Sot në Shkollën Fillore “Stana Baçanin” në fshatin Leshak të Leposaviqit është pranuar një mesazh për mjet të dyshimtë. Si pasojë e saj, Policia ka evakuuar nxënësit dhe mësimdhënësit. Zëvendësdrejtori i Policisë në veri, Veton Elshani ka thënë për lajmi.net se ka qenë lajmërim i rrejshëm. /Lajmi.net/

Lajme

28/10/2026 12:00

Sot në Shkollën Fillore “Stana Baçanin” në fshatin Leshak të Leposaviqit është pranuar një mesazh për mjet të dyshimtë.

Si pasojë e saj, Policia ka evakuuar nxënësit dhe mësimdhënësit.

Zëvendësdrejtori i Policisë në veri, Veton Elshani ka thënë për lajmi.net se ka qenë lajmërim i rrejshëm. /Lajmi.net/

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