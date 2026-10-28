Alarmi për bombë në shkollën fillore në Leshak të Leposaviqit del të jetë i rrejshëm – Policia jep detaje
Sot në Shkollën Fillore “Stana Baçanin” në fshatin Leshak të Leposaviqit është pranuar një mesazh për mjet të dyshimtë. Si pasojë e saj, Policia ka evakuuar nxënësit dhe mësimdhënësit. Zëvendësdrejtori i Policisë në veri, Veton Elshani ka thënë për lajmi.net se ka qenë lajmërim i rrejshëm. /Lajmi.net/
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Sot në Shkollën Fillore “Stana Baçanin” në fshatin Leshak të Leposaviqit është pranuar një mesazh për mjet të dyshimtë.
Si pasojë e saj, Policia ka evakuuar nxënësit dhe mësimdhënësit.
Zëvendësdrejtori i Policisë në veri, Veton Elshani ka thënë për lajmi.net se ka qenë lajmërim i rrejshëm. /Lajmi.net/