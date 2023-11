Alaj i FC Prishtina 01: E vështirë të themi se do e kalojmë grupin, por ne dimë të befasojmë për mirë

Kampioni i Kosovës në futsall, FC Prishtina 01 është kualifikuar në ‘Main Round’ të Ligës së Kampionëve, pasi në turneun paraeliminator që u zhvillua në Poloni, ka arritur t’i mbyllë garat si lidere e grupit.

FC Prishtina 01 ka të drejtën e organizimit për Elite Raund. Ndeshjet do të zhvillohen në Pallatin e Rinisë dhe të Sporteve në Prishtinë.

Eventi që do të organizohet në Prishtinë nga 28 nëntori deri më 3 dhjetor, kur do të zhvillohen ndeshjet e Elite Round të Ligës së Kampionëve.

Lojtari i FC Prishtina 01, Ramadan Alaj ka paralajmëruar një tjetër befasi.

“Është e vështirë të themi se do ta kalojmë grupin. Do ta japim maksimumin, do të dhurojmë spektakël. Kemi ditur të bëjmë befasi në të kaluarën, shpresojmë edhe këtë herë të befasojmë për të mirë. Edhe tifozët janë përkrahje e madhe për ekipin vendas” – tha Alaj për lajmi.net.

FC Prishtina 01 do të përballet me dy ish kampionet e Ligës së Kampionëve në futsal, Benfica dhe Kairat, dhe sllovenët e Dobovec.

Storien e plotë të realizuar nga lajmi.net mund ta shikoni në videon e mëposhtme./Lajmi.net/