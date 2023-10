Al Ahli me ofertë “marramendëse” për Vinicius Junior

Gjatë dy viteve të fundit, Vinicius Junior është njëri nga lojtarët më të mirë në futbollin botëror.

23-vjeçari ka qenë në formë fantastike për Real Madridin që kur Carlo Ancelotti mori postin e trajnerit.

Pritet që Vinicius të qëndrojë në Real Madrid për pjesën dërrmuese të karrierës së tij, megjithëse skuadra e Arabisë Saudite Al Ahli ka plane të tjera, shkruan lajmi.net.

Kjo për shkak se SPORT thotë se ata po përgatitin një ofertë për sulmuesin brazilian.

Zyrtarisht, Vinicius nuk e ka nënshkruar ende kontratën e tij të re me Real Madridin dhe me kontratën e tij aktuale që skadon në fund të këtij sezoni, Al Ahli thuhet se shpreson ta josh atë në Lindjen e Mesme me një ofertë 200 milionë euro në vit.

Megjithatë, ka shumë pak gjasa që ata të jenë në gjendje ta bëjnë këtë.

Vinicius tashmë ka rënë dakord për një marrëveshje të re me Real Madridin, e cila pritet të zyrtarizohet në javët në vijim. /Lajmi.net/