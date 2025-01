​Akuzat dhe sharjet ndërmjet partive politike pritet të ashpërsohen në ditët e fundit të fushatës

Partitë politike do të ashpërsojnë gjuhën ndaj njëra-tjetrës në ditët e fundit të fushatës zgjedhore, thonë monitoruesit e zgjedhjeve.

Sipas tyre, akuzat dhe sharjet ndërmjet partive janë intensifikuar, veçmas të partisë në pushtet, Lëvizjes Vetëvendosje, ndaj partive të tjera opozitare, sidomos LDK-së.

Fushata zgjedhore filloi më 11 janar. Në ditët e para të fushatës, kryetari i LVV-së, njëherësh kryeministri Albin Kurti shpeshherë ka thumbuar dy partitë LDK dhe PDK, duke i quajtur si “zuzar” dhe të lodhura.

Hulumtuesi në Institutin Demokratik të Kosovës(KDI), Eugen Cakolli, thotë se sa më shumë që afrohet periudha përmbyllëse e fushatës, do të ketë akuza më të ashpra në mes partive politike.

Ai shton se në ditët e para të fushatës është vërejtur gjuhë acaruese, fyese dhe shpeshherë edhe me presima të gjuhës së urrejtjes.

Megjithatë, Cakolli thekson se deri tash temat që janë mbuluar kanë qenë ato që ngjallin ndjeshmëri te qytetarët, ku përfshihen zhvillimi ekonomik, shëndetësia, arsimi dhe çështja e pagave.

“Sa më shumë ditë që kalojnë në kuadër të fushatës dhe sa më shumë që i afrohemi periudhës përmbyllëse të fushatës, ka intensifikim dhe ashpërsim të gjuhës së përdorur. Kjo vërehet dhe trendi do të jetë edhe në këto zgjedhje, pasi tashmë kemi pa rastet e një gjuhe acaruese, fyese dhe shpeshherë edhe me premisa të gjuhës së urrejtjes ndaj kandidatëve të tjerë, qoftë për kryeministër apo për deputetë. Ata janë akuzuar me veprimtarinë e tyre politike në kohën kur të njëjtit kur kanë qeverisur apo performancës së tyre në përgjithësi. Sa i përket temave që po mbulohen, ndonëse në diskurs mbizotëron një lloj perceptimi se po diskutohen mbi çështje të mëdha nacionale, në fakt nëse shihen në esencë të gjitha takimet që po mbahen vërehet një koncentrim edhe te tema që ngjallin ndjeshmëri te qytetarëve, përfshirë arsimin, shëndetësinë, çështjen e pagave dhe të tjera”, thekson Cakolli.

Në anën tjetër, ish-kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhor (KQZ), Mazllum Baraliu, thotë se gjuha e deritanishme në fushatën zgjedhuara ka qenë në kuadër të së lejuarës me përjashtime, siç thotë ai të vogla.

Mirëpo, sipas tij, fushata do të ashpërsohet në ditët në vijim, sidomos kur afrohet fundi i fushatës zgjedhore.

“Është në kuadër të së lejuarës, me përjashtime siç është rasti i km Kurtit dhe rasti nga opozita. Por kjo nuk e bën problematike fushatës dhe është në kufijtë e së lejuarës dhe të kuptueshme e pranueshme mbase. Mirëpo mund të pritet të ashpërsohet ditët në vijim sidomos në ditët e fundit atëherë do të del jashtë kornizave të rregullores së KQZ-së për fushatën zgjedhore, e cila sanksionon të gjithë subjektet politike që tejkalojnë rregullat dhe atë q është e lejuar në rregulloren e KQZ-së”, deklaron Baraliu.

Fushata zgjedhore do të zgjasë deri në orën 07:00 të ditës së zgjedhjeve më 9 shkurt.