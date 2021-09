Aktori i njohur infektohet me COVID-19 pavarësisht se është vaksinuar plotësisht

“Që atëherë ai ka bërë pjesën e tij për të qëndruar i sigurt dhe për t’u shëruar duke u karantinuar me të fejuarën e tij, Heather Rae Young, të dy të cilët janë plotësisht të vaksinuar,” tha një përfaqësues për Page Six të martën, transmeton lajmi.net.

Publicisti gjithashtu tregoi se El Moussa, 40 vjeç dhe Young, 34, ishin duke u testuar “shumë herë në javë” ndërsa filmonin shfaqjet e tyre përkatëse, “Flip or Flop” dhe “Selling Sunset”.

“Tarek kishte shumë teste negative javën e kaluar dhe një pozitiv,” shtoi përfaqësuesi. “Testet e Heather Rae dolën të gjitha negative.”

Prodhimi në shfaqjet e tyre HGTV dhe Netflix u shty menjëherë “nga një kujdes i madh”, na thuhet.

“Çifti ka marrë të gjitha masat paraprake të nevojshme për t’i mbajtur të gjithë të sigurt,” tha përfaqësuesi i tyre. “Tarek po dëgjon këshillat e mjekëve të tij dhe nuk do të planifikohet të kthehet në xhirime derisa të rezultojë negativ dhe karantina e tij të jetë e plotë.”

Na thuhet se investitori i pasurive të paluajtshme po ndihet mirë dhe nuk ka simptoma. Young gjithashtu “vazhdon të ndihet mirë dhe rezultati negativ”.

El Moussa nuk e ka adresuar vetë testin e tij pozitiv të COVID-19 në mediat sociale, por ai së fundmi ka ndarë Instagram Stories të tij duke promovuar programin e tij të mentorimit.

Në klip, ai ishte veshur rastësisht me një kapele dhe bluzë, dhe videoja duket se është marrë nga shtëpia e tij.

Young nuk ka postuar në internet as për të fejuarin e saj që merret me COVID-19.

Sidoqoftë, ajo i uroi babait të saj një ditëlindje të lumtur të 75 -të të hënën dhe shtoi, “Na vjen keq që na u desh të shtyjmë festimin” pa ndonjë shpjegim të mëtejshëm.

El Moussa dhe Young do të martohen së shpejti. Çifti u fejuan gjatë një udhëtimi me varkë në Catalina Island pranë Los Angeles në korrik 2020 pas një viti takimi.

Përfaqësuesi i çiftit i tha ekskluzivisht Page Six se karantina e tyre nuk ka shkaktuar “asnjë ndërprerje në planet e tyre të dasmës”.

El Moussa ishte martuar më parë me bashkë-yllin e tij “Flip or Flop”, Christina Haack, e cila sapo konfirmoi fejesën e saj me Joshua Hall. Ish-të ndajnë vajzën 10-vjeçare Taylor dhe djalin 6-vjeçar Brayden./Lajmi.net/