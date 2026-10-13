Aksioni policor në Fushë-Kosovë/ Arrestohet një person
Një person është arrestuar, pas një aksioni policor që zuri vend në Fushë-Kosovë. Aksioni u zhvillua në afërsi të Qendrës Kryesore Familjare, ku fillimisht u raportua mbi dyshime për një mjet shpërthyes. Njësitet policore vendosën shiritat dhe siguruan zonën, teksa ekipet përkatëse nisën hetimet. Aksioni po zhvillohet tash e ca orë dhe para pak çastesh…
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Një person është arrestuar, pas një aksioni policor që zuri vend në Fushë-Kosovë.
Aksioni u zhvillua në afërsi të Qendrës Kryesore Familjare, ku fillimisht u raportua mbi dyshime për një mjet shpërthyes.
Njësitet policore vendosën shiritat dhe siguruan zonën, teksa ekipet përkatëse nisën hetimet.
Aksioni po zhvillohet tash e ca orë dhe para pak çastesh rezultoi me një arrestim.