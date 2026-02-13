Aksioni në argjendaritë e Pejës: Sekuestrohen 50 kg ari në vlerë rreth 5 milionë euro dhe 10 mijë euro para të gatshme

Prokuroria Themelore në Pejë ka sekuestruar rreth 50 kilogramë ari pas një aksioni të zhvilluar sot në argjendaritë e këtij qyteti. Kryeprokurorja Lumturije Vuçetaj, gjatë një konference për media, tha se vlera e arit të sekuestruar arrin në 5 milionë euro. Gjatë operacionit, autoritetet sekuestruan gjithashtu 10 mijë euro, sete të orëve dhe një armë.

Lajme

13/02/2026 17:56

Prokuroria Themelore në Pejë ka sekuestruar rreth 50 kilogramë ari pas një aksioni të zhvilluar sot në argjendaritë e këtij qyteti.

Kryeprokurorja Lumturije Vuçetaj, gjatë një konference për media, tha se vlera e arit të sekuestruar arrin në 5 milionë euro.

Gjatë operacionit, autoritetet sekuestruan gjithashtu 10 mijë euro, sete të orëve dhe një armë.

Artikuj të ngjashëm

February 13, 2026

Koci për ish-ushtarin e UÇK-së të arrestuar nga Serbia: Është keqtrajtuar,...

Lajme të fundit

Koci për ish-ushtarin e UÇK-së të arrestuar nga...

Fundjavë me shi dhe vranësira

Miratimi i marrëveshjes ndërkombëtare për arsim, Nagavci: Zvogëlon...

Kreshnik Ahmeti emërohet zëvendësministër i Punëve të Jashtme...