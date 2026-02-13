Aksioni në argjendaritë e Pejës: Sekuestrohen 50 kg ari në vlerë rreth 5 milionë euro dhe 10 mijë euro para të gatshme
Prokuroria Themelore në Pejë ka sekuestruar rreth 50 kilogramë ari pas një aksioni të zhvilluar sot në argjendaritë e këtij qyteti. Kryeprokurorja Lumturije Vuçetaj, gjatë një konference për media, tha se vlera e arit të sekuestruar arrin në 5 milionë euro. Gjatë operacionit, autoritetet sekuestruan gjithashtu 10 mijë euro, sete të orëve dhe një armë.
Lajme
Prokuroria Themelore në Pejë ka sekuestruar rreth 50 kilogramë ari pas një aksioni të zhvilluar sot në argjendaritë e këtij qyteti.
Kryeprokurorja Lumturije Vuçetaj, gjatë një konference për media, tha se vlera e arit të sekuestruar arrin në 5 milionë euro.
Gjatë operacionit, autoritetet sekuestruan gjithashtu 10 mijë euro, sete të orëve dhe një armë.