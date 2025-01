Aksioni i Policisë në Ferizaj, arrestohet një person, kapen rreth 20 mijë euro ‘cash’ Policia e Kosovës në Ferizaj ka zhvilluar një aksion me ç’rast ka arrestuar një person dhe ka konfiskuar rreth 20 mijë euro para ‘cash’. Policia njofton poashtu se janë gjetur dhe sekuestruar dy armë të shkurta (njëra me leje), katër dhjetë fishekë, një peshore digjitale. Njoftimi: Zyrtarët policorë në koordinim me Prokurorinë Themelore–Ferizaj, më 10.01.2025,…