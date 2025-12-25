Aksion i madh në Mal të Zi – Në Aeroportin e Podgoricës konfiskohen telefona me vlerë 2.6 milionë euro
Dogana e Malit të Zi kanë ndaluar një përpjekje për kontrabandim të një sasie të madhe telefonash celularë në Aeroportin e Podgoricës. Në sistemin doganor të Zyrës së Doganave në Aeroportin e Podgoricës është dorëzuar një deklaratë për t’u futur në qarkullim mallrat, ku janë deklaruar telefona celularë dhe pajisje shoqëruese. Pas kontrolleve rutinë u…
Lajme
Dogana e Malit të Zi kanë ndaluar një përpjekje për kontrabandim të një sasie të madhe telefonash celularë në Aeroportin e Podgoricës.
Në sistemin doganor të Zyrës së Doganave në Aeroportin e Podgoricës është dorëzuar një deklaratë për t’u futur në qarkullim mallrat, ku janë deklaruar telefona celularë dhe pajisje shoqëruese.
Pas kontrolleve rutinë u konstatua se bëhej fjalë për një sasi të madhe telefonash të shtrenjtë, kryesisht të markave iPhone dhe Samsung, të cilat vlerësohen rreth 2.6 milionë euro, raporton vijesti.me., transmeton telegrafi.
Veprimet e mëtejshme rreth këtij rasti po vijojnë në bashkëpunim me Policinë dhe Përgjithësinë kompetente të prokurorisë, thonë zyrtarët.
Dogana po vazhdon të kryejë kontrolle të fuqishme në të gjitha pikëkalimet kufitare, me qëllim mbrojtjen e stabilitetit ekonomik të shtetit dhe luftimin e të gjitha formave të tregtisë së paligjshme.