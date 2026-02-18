Aksident zinxhiror në Sllatinë, të përfshira 6 vetura

Një aksident trafiku ka ndodhur pak minuta më parë në Sllatinë, ku janë përfshirë gjashtë vetura. Sipas informacioneve të para, në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet policore dhe ekipet emergjente për të menaxhuar situatën dhe për të ofruar ndihmën e nevojshme. Ende nuk dihet nëse ka persona të lënduar si pasojë e këtij aksidenti…

18/02/2026 22:42

Një aksident trafiku ka ndodhur pak minuta më parë në Sllatinë, ku janë përfshirë gjashtë vetura.

Sipas informacioneve të para, në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet policore dhe ekipet emergjente për të menaxhuar situatën dhe për të ofruar ndihmën e nevojshme.

Ende nuk dihet nëse ka persona të lënduar si pasojë e këtij aksidenti zinxhiror.

